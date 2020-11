Joe Biden manda esperado mensaje a la nación el viernes en la noche

Discurso del candidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos

La espera terminó y Biden finalmente se dirige al pueblo de los Estados Unidos

Biden mensaje viernes. Hace algunos momentos Joe Biden, dirigió un discurso a la nación en el que aclaró que no se iba a declarar ganador, pero aseguró que los números indican que tendrá una “victoria clara y convincente”.

El demócrata recalcó las grandes victorias que han conseguido los demócratas en estas elecciones: “Vamos a ser los primeros en ganar Arizona en 24 años, vamos a ser los primeros en ganar Georgia en 28 años”.

Además, destacó que “reconstruimos el Muro Azul en el medio del país que se derrumbó hace apenas cuatro años”, refiriéndose a Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

El candidato demócrata a la Casa Blanca dijo también que no espera a los resultados para empezar a trabajar por Estados Unidos, tras mostrarse convencido de que ha ganado las elecciones presidenciales de este martes.

“Queremos que el país se una, no que continue desmorónandonse”, dijo Biden

Reveló que ayer él y la aún senadora Kamala Harris, su compañera de fórmula para la Vicepresidencia, tuvieron reuniones con peritos de salud pública, dado que “la pandemia está empeorando por todo el país… los casos diarios están subiendo como nunca, las muertes están llegando a 240 mil vidas perdidas por este virus”.

“Sabemos lo que se siente cuando uno pierde a alguien, quiero que sepan que no están solos”, recalcó.

Por eso, prometió que desde el primer día de su Presidencia “vamos a poner en acción el plan para controlar esto”.

Al hablar de que hay 22 millones de personas desempleadas, Biden dijo que su plan económico va a centrarse en un camino de recuperación.

Pero insistió, “tenemos que permanecer pacientes, calmados” y “contando todos los votos” porque “la democracia sí funciona, su voto sí será contado, yo no voy a permitir que nos detengan”.

El exvicepresidente agregó que “tenemos grandes problemas, el COVID, la economía y el cambio climático, no tenemos tiempo que perder en peleas partidistas”.

Para terminar, dijo “nunca he estado más optimista sobre el futuro de nuestra nación, tenemos que recordar quiénes somos, somos los Estados Unidos de América, no ha habido nada que no podamos hacer”.

