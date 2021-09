De acuerdo con The Associated Press, el presidente Joe Biden anunció el jueves nuevos requisitos de vacunas federales que afectan a 100 millones de estadounidenses en un esfuerzo total para aumentar las vacunas COVID-19. Una medida que se espera pueda llegar a un freno en torno a los contagios registrados.

Pero, Joe Biden se ha puesto exigente con los empleados federales. Los medios de comunicación , anunciaron que Biden está firmando una orden ejecutiva para exigir la vacunación de los empleados de la rama ejecutiva y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal, con la única diferencia de que no tendrán opción a hacerse pruebas del virus.

“… En resumen: vamos a proteger a los trabajadores vacunados de los compañeros de trabajo no vacunados”, dijo el Presidente Joe Biden en la conferencia que ofreció. La medida que exige para los trabajadores, es parte de la prevención que existe por la COVID-19 y evitar los contagios que están en aumento en el país. Archivado como: Biden medidas empleados vacunación

Joe Biden, señaló en esa conferencia de prensa que el motivo principal por el cual se debía cumplir con esta medida es para evitar que los trabajadores vacunados no se contagien por las personas que no desean vacunarse y exponen a los demás dentro del trabajo. Por ese motivo, se pide que cumplan con la medida.

Pero, no sólo tendrá que ser requisito para los empleadores que tengan más de 100 trabajadores, sino también se ha incluido a dos grupos más. Según informa AP, también se incluye a los aproximadamente 17 millones de trabajadores de los centros de salud que reciben Medicare o Medicaid federal también tendrán que estar completamente vacunados. Archivado como: Biden medidas empleados vacunación

The Associated Press comentó que Biden también está firmando una orden ejecutiva para exigir la vacunación de los empleados de la rama ejecutiva y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal, sin opción de prueba. Eso cubre a varios millones de trabajadores más.

La CBS News, también informó que el presidente Biden y su administración tienen en cuenta en el plan seis puntos relevantes. Según mencionó la cadena, existen los seis pilares son: vacunar a los no vacunados; promover la protección de los no vacunados; mantener las escuelas abiertas de forma segura; aumentando las pruebas y requiriendo enmascaramiento; proteger la recuperación económica; y mejorar la atención de las personas con COVID-19.

Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, mencionó a los medios de comunicación que habrá excepciones limitadas por discapacidad y religiosas al requisito de vacunas para los empleados federales. CBS News, comentó que si no cumplen la medida estarán sujetos a castigos que incluyen el despido.

“Una mano firme”

The Associated Press, comentó que Biden está tomando una mano mucho más firme, ya que sus asistentes culpan a las personas que aún no han recibido vacunas por el fuerte aumento de casos que está matando a más de 1,000 personas por día y poniendo en peligro una frágil situación económica.

Él comentó que está cansado de que las personas no se acerquen a vacunarse y que arriesguen a una mayoría de estadounidenses que si tengan la vacuna, pero aún así corren un riesgo. Jen Psaki, reafirmó el pensamiento de la “mano dura” de Biden, cuando anunció que aquellos que no estén exentos y no cumplan estarán sujetos a medidas disciplinarias, incluido el posible despido.