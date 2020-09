No se apresuren con el reemplazo de Ginsburg, pide Biden a senadores republicanos

El candidato demócrata hizo un enérgico llamado desde Pensilvania

“No me dirijo al presidente Trump”, dijo Biden

Biden reemplazo Ginsburg. Joe Biden criticó el domingo al presidente Donald Trump y a los principales republicanos del Senado por tratar de reemplazar a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg, e instó a más senadores a apoyar a un par de colegas republicanos que se oponen a la fiebre de la temporada electoral.

La extraordinaria súplica televisada del candidato presidencial demócrata a los senadores republicanos reflejó las feroces maniobras que siguieron a la muerte de Ginsburg a los 87 años el viernes, según reportó la agencia The Associated Press.

El fallecimiento de Ginsburg revirtió una campaña que, hasta entonces, se había centrado en el manejo de Trump de la pandemia de coronavirus, el colapso económico de la nación y los disturbios raciales que han avivado las protestas en las ciudades de Estados Unidos.

“No soy ingenuo. No me dirijo al presidente Trump, que hará lo que quiera, no me dirijo a (el líder de la mayoría republicana en el Senado) Mitch McConnell que hará lo que quiera, y lo hace, hablo a esos republicanos que están ahí, a los senadores republicanos que en el fondo saben lo que es bueno para el país (…) y no solo lo que es bueno para el partido”, dijo Biden, de acuerdo con la agencia Efe.

Biden también dijo que los republicanos deberían permitir que los votantes decidan quién será el próximo presidente y permitir que esa persona haga la nominación para reemplazar a Ginsburg, reportó el New York Post.

“Ellos son los que la Constitución previó que deberían decidir quién tiene el poder para hacer este nombramiento. Esta cita no se trata del pasado.

“Se trata del futuro y la gente de esta nación”, agregó Biden.

