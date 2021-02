Biden urge a legisladores aprobar el cheque, pero queda mucho por hacer

Probablemente el cheque no sea aprobado en febrero, ya que la próxima fase requiere semanas. Ahora, los legisladores de cada comité del Congreso se dedicarán a redactar con detalle el proyecto de ley.

Cámara aprueba plan presupuestario del Senado y el cheque del coronavirus está más cerca

Ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron el plan presupuestario, un paso clave que establece la capacidad de los demócratas para aprobar el paquete de ayuda por el covid-19 de $ 1.9 billones del presidente Joe Biden sin la amenaza de obstrucción de los republicanos que se oponen a él.

El Senado aprobó la resolución presupuestaria la madrugada del viernes con 51 votos a favor y 50 en contra después de que la vicepresidenta Kamala Harris acudiera al Capitolio para romper el empate. La Cámara aprobó la resolución la tarde de este viernes. La Cámara ya había aprobado la medida presupuestaria a principios de semana, pero debido a que fue enmendada en el Senado, tenía que volver para una votación final, explica CNN.

La aprobación en el Senado siguió a horas de votación sobre enmiendas en un agotador ritual conocido como “vote-a-rama”, en el que los senadores teóricamente pueden ofrecer tantas enmiendas a la resolución presupuestaria como deseen.

Esas enmiendas sirven en gran medida como una forma para que cada parte obligue a la otra parte a dejar constancia de cuestiones controversiales, y la mayoría de las enmiendas republicanas fueron rechazadas.

Pero el proceso también destacó cierto consenso bipartidista. Una de las enmiendas más importantes provino de un grupo bipartidista de senadores, encabezado por el senador demócrata Joe Manchin de West Virginia y la senadora republicana Susan Collins de Maine, que evitaría que los “contribuyentes de mayores ingresos” sean elegibles para recibir el cheque de 1,400 dólares de ayuda por el coronavirus. Si bien la enmienda fue adoptada con 99 votos a favor y uno en contra, no es vinculante y no significa que los requisitos de elegibilidad se cambiarán en el proyecto de ley de ayuda por el covid. No obstante, expresa un amplio consenso para realizar este cambio.