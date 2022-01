El presidente Biden terminó perdiendo el control con un reportero

Ante la pregunta Biden insultó al hombre

“Qué estúpido”, mencionó el presidente

PIERDE LOS ESTRIBOS. En la conferencia de este lunes, el presidente Joe Biden sorprendió a los reporteros que quedaban dentro de las instalaciones cuando uno de ellos, le molestó y terminó respondiéndole con un insulto. El video del momento, terminó volviéndose viral en redes sociales donde los internautas se burlan de la situación por la que atravesó Biden.

Aunque, no todo fue alegría debido a que las críticas no faltaron y comenzaron a exponer al presidente Biden quien hace un año había mencionado que todos debían tratarse con respeto y quien no lo hiciera, sería despedido. Las críticas no han parado y diversas personas comenzaron a defender al reportero que resultó ser agredido por el presidente.

LO PONEN DE MALAS

Lo que parecía la búsqueda de una posible mención del Joe Biden, terminó convirtiéndose en un momento viral en las redes sociales. Todo inicio, cuando al despedir a los reporteros que se habían presentado a la conferencia del demócrata, uno de ellos quiso llamar la atención del presidente y terminó en un desastroso momento debido a que se ganó el insulto del presidente.

En el video que se viralizó a través de las redes sociales, se observa como el reportero intenta obtener una declaración de Biden mencionando la inflación y la política, pero todo parece indicar que no fue agrado de Biden, quien sarcásticamente respondió a la pregunta y terminó perdiendo los estribos contra el reportero.