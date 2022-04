Biden comete ‘indiscreción’ de Obama y su esposa Jill y levanta sospechas

Antony Blinken, secretario de Estado, también salió a despejar las inquietudes e insistió en que EE.UU. no tiene una estrategia de cambio de régimen en Rusia. “Creo que el presidente, la Casa Blanca, señaló anoche que, simplemente, el presidente Putin no puede estar facultado para hacer la guerra o participar en una agresión contra Ucrania o cualquier otra persona”, dijo Blinken.

“No debería estar en el poder”

Aunque los demás funcionarios trataron de mantener la diplomacia, el presidente reforzó su comentario acerca de que Putin no debería gobernar. Por supuesto, aclaró que se trataba de su opinión y no de alguna estrategia de su país para derrocar al presidente ruso.

“Es más una aspiración que otra cosa. No debería estar en el poder. No hay, quiero decir, personas como esta no deberían gobernar países, pero lo hacen. El hecho es que lo hacen, pero eso no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto”, sentenció el presidente. Agregó que su mensaje inicial iba dirigido al pueblo ruso.