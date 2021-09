Esta medida de norma sanitara, funcionó para ambos gobiernos en cuestión de expulsar por la ‘vía rápida’ a la mayoría de inmigrantes del país. Ha sido un beneficio para ambas administraciones, tomar como buena iniciativa el uso de la pandemia para no aceptar más migrantes en el país y tratar las peticiones de asilo desde México.

NO ACEPTA MÁS MIGRANTES. Se dio a conocer la respuesta de Biden ante la decisión de un juez federal sobre prohibir el uso de la norma sanitaria, impuesta por su predecesor Donald Trump. El presidente demócrata decidió impugnar el fallo del juez, al ver la crisis existente en la frontera con México y la llegada de miles de indocumentados.

Hace un par de semanas, fue Biden quien mencionó querer seguir con la norma de 'Permanecer en México' en una versión más 'ligera', cuando desde un inicio mencionó que era simplemente inhumano. Así que la impugnación de la administración de Biden contra la prohibición de el juez Sullivan, no es algo extraño.

Biden impugna fallo juez: El fallo del juez

Se dio a conocer que en su fallo del jueves, el juez argumentó que el Título 42 no autoriza la expulsión de migrantes y que, por tanto, no se puede denegar a los deportados la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Por ese motivo, se creyó que el presidente no impugnaría la decisión de Sullivan.

El magistrado dio 14 días a la Administración para "explorar opciones de apelación", antes de que su decisión se haga efectiva, según la agencia Efe. Así que hasta el momento, quedará impugnada la petición del juez Sullivan y se tendrá que esperar a las próximas semanas para conocer el futuro de este fallo.