Según la cadena CBS News, más de 4.200 niños inmigrantes no acompañados permanecían hasta el domingo en instalaciones de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre ellas algunas no aptas para albergar menores, informó el medio reseñado.

Este fue el mensaje que dio Biden al auge de menores de edad no acompañados que en las últimas semanas están cruzando sin papeles de México a territorio estadounidense pese al cierre de la frontera por las restricciones de la pandemia. La Casa Blanca afronta una creciente presión para responder a la situación de los miles de menores indocumentados que se encuentran en centros de detención de las autoridades fronterizas o en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).

“Puedo decir con bastante claridad: no vengan (a Estados Unidos). No se vayan de su pueblo, ciudad o comunidad”, dijo Biden luego de que el periodista George Stephanopoulos le preguntara:”¿Tienes que decir claramente, ‘No vengan’?. La entrevista se emitirá este miércoles, sin embargo, la cadena ha adelantado algunas partes.

Preguntada este lunes sobre por qué Biden no había anunciado planes de visitar la frontera, su portavoz, Jen Psaki, replicó que el presidente está centrado en “desarrollar soluciones” a la situación migratoria que no necesariamente pasan por desplazarse allí en persona.

El líder republicano dijo tener “un gran respeto” por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo describió como un “gran caballero”. Asimismo, Trump, quien manejó con mano dura la inmigración, defendió que sus políticas estaban funcionando “mejor que nunca” en la frontera sur y aseguró que el proyecto bandera de su Gobierno, el muro con México, está “casi completo”, pese a no estarlo.

“Tenían 20.000 soldados en nuestra frontera mientras estábamos construyendo el muro. Tenían 28.000 soldados que no permitían que la gente entrara a nuestro país, y también los detenían en su frontera norte con Honduras y El Salvador, Guatemala, los detenían para que no vinieran a México”, afirmó Trump, sobre la que consideró relación “muy cercana” con México, que admitió estuvo basada en su amenaza de imponer aranceles a su vecino.

“La situación en la frontera suroeste es difícil”

“La situación en la frontera suroeste es difícil”, reconoció Mayorkas el martes en sus comentarios más extensos hasta la fecha sobre el tema. “Trabajamos día y noche para gestionarlo y seguiremos haciéndolo. Ese es nuestro trabajo”, indicó. La cantidad de niños que cruzan solos, en su mayoría de Centroamérica, parece estar aumentando, en particular en el Valle del Río Grande en el sur de Texas. La Patrulla Fronteriza acogió a 280 allí solo el lunes.

El total de 561 menores no acompañados del lunes ofrece una instantánea de la rapidez con la que han cambiado las condiciones a lo largo de la frontera. Eso fue un 60% más que el promedio diario en febrero, dijo uno de los funcionarios. En mayo de 2019, durante el último aumento, el pico de un día fue de 370 adolescentes y niños, informó The Associated Press.