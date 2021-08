Biden aseguró que no había leído el informe de la fiscal neoyorquina y no conocía los “detalles”, solo sus conclusiones, y recordó que en marzo ya dijo que, si la investigación de James concluía que el gobernador Andrew Cuomo era responsable de acoso, él pediría su renuncia, apunta Efe.

La Casa Blanca calificó hoy de “aberrantes” los actos de acoso sexual en los que presuntamente incurrió el gobernador de Nueva York, “No creo que nadie pudiera haber visto esta mañana (el anuncio de la Fiscalía de Nueva York) y no haber considerado aberrantes las acusaciones. A mí por lo menos me lo parecieron”, dijo Psaki en su rueda de prensa diaria.

“ESE NO SOY YO”

FOTO Twitter

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo”, dijo Cuomo apenas dos horas después en un mensaje televisado, en el que reiteró no haber “tocado de manera inapropiada” ni haber hecho avances sexuales con ninguna mujer.

Las acusaciones más graves son de contacto físico, entre ellas la de una mujer no identificada que cita un encuentro en la mansión ejecutiva en noviembre de 2020, en el que la abrazó y supuestamente metió la mano “debajo de su blusa para agarrarle el pecho”.