Otro usuario de Twitter escribió: “Millones de estadounidenses cuentan con usted para impulsar múltiples controles de estímulo. Asimismo, otro escribió: “Estamos sufriendo mucho y no podemos pagar la comida, y mucho menos los regalos de Navidad. Necesitamos ayuda. Por favor, no se olvide de nosotros”.

“No hay pavo en la mesa”

Un asistente del Partido Republicano le dijo a Fox News el miércoles: “No hay pavo en la mesa, no hay calefacción en el horno y la gente no puede pagar la gasolina para ir a ver a la familia. Con una inflación masiva y una crisis de la cadena de suministro que no cesará, Joe Biden no recibirá ningún agradecimiento de las familias estadounidenses este Día de Acción de Gracias”.

El aumento de los precios ha sido una fuerte demanda de los consumidores, que se ha topado con una persistente escasez de suministro debido a los cierres de fábricas relacionados con COVID en China, Vietnam y otros fabricantes extranjeros. Los empleadores estadounidenses, que enfrentan escasez de trabajadores, también han estado otorgando aumentos salariales considerables, y muchos de ellos han elevado los precios para compensar esos costos laborales más altos, informó The Associated Press.