El presidente electo, Joe Biden, dijo el jueves a CNN que le había pedido al Dr. Anthony Fauci que permaneciera en su cargo y que fuese un asesor médico en jefe en su administración.

“Le pedí que permaneciera exactamente en el mismo puesto que tuvo durante los últimos presidentes, y le pedí que también fuera mi asesor médico en jefe y que fuera parte del equipo de Covid”, dijo Biden a Jake Tapper de CNN durante la que fue su primera entrevista junto a la vicepresidenta electa Kamala Harris desde las elecciones, reseñó CNN.

Asimismo, Biden agregó que Ron Klain, quien será el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, conocía a Fauci y que había mantenido contacto con él “todo el tiempo”.

Fauci se reunió horas antes con el equipo de Biden para discutir la situación de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos así como el tema de las vacunas y apuntó que había sido una buena reunión.

“Es la forma en que debe funcionar la transición”, resaltó Fauci.

Fauci, como principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, no es un designado político, por lo que también continuará en su puesto al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, informó The Associated Press.

La franqueza de Fauci ha provocado la ira del presidente Donald Trump en múltiples oportunidades quien no ha dudado en reprochar públicamente sus acciones e incluso amenazó con despedirlo después de las elecciones.

Junto con su secretario de salud, se espera que Biden nombre a un asesor de alto nivel de la Casa Blanca para coordinar la amplia respuesta del gobierno al coronavirus.

Las vacunas desarrolladas bajo la administración Trump se entregarán bajo la supervisión de Biden, una empresa masiva que seguramente tendrá su parte de problemas logísticos.