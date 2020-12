Biden elige al latino Xavier Becerra para Secretario de Salud y Servicios Humanos

De acuerdo con un reciente reporte del New York Times, el presidente electo Joe Biden eligió al actual fiscal general de California, el latino Xavier Becerra, para dirigir el Departamento de Sanidad y de Servicios Humanos (HHS, en inglés), cartera fundamental en la lucha contra la pandemia, indicó este domingo The New York .

Según el medio reseñado, Becerra se especializó en justicia penal, inmigración y política fiscal, por lo cual se llegó a pensar que sería seleccionado como Fiscal General en la administración de Joe Biden. Sin embargo, gracias a su puesto como Fiscal General en California protegió la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o Obamacare.

Esto, para que no para que no sea desmantelada por los fiscales generales republicanos, según el New York Times.

Además, ha impulsado desde el Partido Demócrata la salud de la mujer en Estados Unidos.

Xavier Becerra aún tiene que ser confirmado por el Senado para comenzar a dirigir un departamento claramente fatigado por la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Trayectoria de Xavier Becerra

El abogado, de acuerdo con el New York Times, tiene 62 años y ha fungido en 12 periodos como congresista representando a Los Ángeles.

Esto, antes de volverse Fiscal General de California, estado de donde es originario, y convirtiéndose en el primer latino en ocupar dicho puesto.

De ascendencia mexicana, Xavier Becerra proviene de una familia de clase trabajadora, y de acuerdo con el diario neoyorquino fue el primero de su familia en estudiar derecho en la Universidad de Stanford. Becerra fue fuerte defensor de los derechos de los latinos y los inmigrantes.