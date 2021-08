Biden justifica el retiro de tropas pese al avance talibán

En su extenso comunicado de este sábado, Biden justificó su decisión de seguir adelante con la retirada militar de Afganistán a pesar del extraordinario avance de los talibanes, que en poco más de una semana han logrado el control de 23 de las 34 capitales de provincia afganas.

“Un año más, o cinco años más, de presencia militar estadounidense no habría marcado ninguna diferencia si los militares afganos no pueden o no van a mantener el control de su propio país”, subrayó.