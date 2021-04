¿Cómo aumentarían las partidas? Las partidas no relacionas con defensa aumentarían 16% o $769 mil millones de dólares, mientras que el presupuesto para programas de defensa se incrementaría en 2% o $753 mil millones de dólares.

Con esta propuesta, el presidente Biden solicita un incremento de 8% en los fondos del año fiscal 2022. Es decir, de $ 1.4 billones de dólares pasaría a $ 1.52 billones en fondos regulares que no son de emergencia, informó el Diario de NY .

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no pidió al Congreso dinero para continuar con la construcción del muro fronterizo con México, pero sí millones de dólares para vigilancia en la frontera y trámites de USCIS .

Young continuó diciendo: “Juntos, Estados Unidos tiene una oportunidad no solamente de volver a la forma en que se hacían las cosas antes de la pandemia de la COVID-19 y el golpe de la recesión económica, sino a empezar a construir un mejor, más fuerte, seguro e inclusivo Estados Unidos”.

No más dinero para el muro

En esta propuesta, la administración Biden solicita fondos de $ 861 millones de dólares para ayudar en el abordaje de las causas de la migración desde América Central, lo que sería el primer paso de un plan de cuatro años para intentar revertir la situación migratoria en la zona.

Los que sí quedó claro es que no solicitarán más dinero para la construcción del muro fronterizo de Trump. “La solicitud no incluye fondos adicionales para la construcción de un muro en la frontera y propone la cancelación de los balances del año anterior que no estén obligados al fin de 2021”, dice el texto.