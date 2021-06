Esta medida forma parte de un paquete de siete leyes que buscan proteger el derecho constitucional estipulado en la Segunda Enmienda de la Constitución, dijo el gobernador Abbott hoy jueves durante una ceremonia en la que firmó el paquete legislativo. “Políticos de todos los niveles, desde el federal hasta el local, han amenazado con quitarles las armas de los ciudadanos respetuosos de la ley. Pero no dejaremos que esto pase en Texas”, dijo.

El gobernador republicano aseguró que las nuevas normas convierten a Texas en un “estado santuario de la Segunda Enmienda”. Una vez que las disposiciones entren en vigor, los residentes de Texas no tendrán que tomar ningún curso de entrenamiento sobre el uso de las armas, ni tampoco tendrán que presentar documentación o huellas digitales para obtener una licencia del estado.

Las armas de fuego aumentaron su presencia

Según las últimas estadísticas presentadas por el Departamento de Policía de Nueva York, el crimen subió en mayo un 22 % en relación al mismo mes del año pasado, con un aumento del 73 % de los tiroteos, de 100 a 173. El comisionado adjunto de Inteligencia y Contraterrorismo de la Policía de Nueva York, John Miller, explicó que la colaboración se realizará a través del Centro de Inteligencia para el Crimen Armado de la agencia federal ATF.

“Es una asociación increíble que permite un flujo continuo de información que no habíamos visto antes. Nos permite llegar a las fuentes de esas armas”, aseguró Miller, que agregó que todos estos datos les permitirán identificar a los traficantes y sus rutas. El tráfico de drogas hacia los estados del noreste de Estados Unidos suele seguir la conocida como ruta del “Oleoducto de hierro”, por la que se produce el contrabando de armamento desde los estados donde es más sencillo adquirirlas hasta la región del noreste, donde, como en Nueva York, las leyes son más restrictivas a la hora de comprar armas. Para Milller, la nueva asociación no solo ayudara a frenar “el aumento de la violencia armada”, sino también “a mejorar los arrestos por armas de fuego” que, según explicó, en los tres primeros meses del año han alcanzado números que no se veían en los últimos 25 años. EFE News