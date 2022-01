El presidente de los Estados Unidos, señaló que se encuentra abogando por lo correcto y no se detendrá hasta que el Tribunal Supremo se de cuenta que es importante proteger la salud de los empleados, quienes se exponen día con día al contagio, no solo de ellos sino de sus familias por igual. Biden, rectificó que seguirá trabajando para informar sobre los beneficios de la vacuna .

“Mi administración comenzó a instituir requisitos de vacunación en julio pasado, cuando después de meses de hacer que las vacunas fueran gratuitas y estuvieran ampliamente disponibles, 90 millones de estadounidenses aún no estaban vacunados. Hoy, ese número se ha reducido a menos de 35 millones.”, señaló el mandatario a través de un comunicado. Archivado como: Biden decepcionado bloqueo vacunas

“Al mismo tiempo, me decepciona que la Corte Suprema haya optado por bloquear los requisitos de sentido común para salvar vidas de los empleados de grandes empresas que se basaban directamente tanto en la ciencia como en la ley.”, informó el presidente demócrata a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca. Archivado como: Biden decepcionado bloqueo vacunas

En la carta emitida por la Casa Blanca, Joe Biden menciona que esta propuesta iba a servir para que los empleadores exigieran a sus trabajadores mostrar su carnet de vacunación o permitir, que no tuvieran la vacuna puesta con la condición de que laborarían en el lugar solo si se hacían la prueba de COVID cada semana y usaran su máscara en el lugar de trabajo.

¿Un freno a Biden?

Todo parece indicar, que el Tribunal dictaminó que la administración no puede usar la autoridad que el otorgó el Congreso. Básicamente, la corte decidió ponerle un freno a Biden para evitar que tome una decisión impulsiva en favor a sus peticiones para la Corte Suprema; por ello, se insta a los empleadores para proteger su salud y la economía de los estadounidenses.

“El Tribunal dictaminó que mi administración no puede usar la autoridad que le otorgó el Congreso para exigir esta medida, pero eso no me impide usar mi voz como presidente para abogar por que los empleadores hagan lo correcto para proteger la salud y la economía de los estadounidenses.”, señaló el demócrata.