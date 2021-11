De acuerdo con The Associated Press, las noticias no dejan sorprender en torno a Biden. Esta vez, se confirmó que una corte federal de apelaciones suspendió temporalmente el sábado el requisito de vacunación contra el coronavirus impuesto por el gobierno del presidente Joe Biden a empresas con 100 o más trabajadores.

Jeff Landry, informó que el presidente no volverá a imponer procedimientos médicos a los ciudadanos estadounidenses y que espera que la detención del requisito de vacunas sea una llamada de atención, ante la política que ha querido implementar Biden. Landry, mencionó que es una ‘gran victoria’ en contra de las “imposiciones” del gobierno de Biden.

¿NO TIENE MÁS PODER? Se dio a conocer que un tribunal de la corte federal, detuvo temporalmente el requisito de vacunas del presidente Joe Biden. Meses atrás, se informó que pediría a las empresas con más de cien trabajadores que tenían la obligación de vacunarse; tal parece que todos no estaban de acuerdo y alegaron la ‘imposición’ del presidente.

Las personas se mostraron resistentes ante las demandas que ordenaba dicho requisito de la OSHA, mencionando que no debían imponer tales medidas sanitarias y mucho menos, ‘exigir’ la vacunación. En redes sociales, Landry fue muy apoyado por el público general al anunciar que la corte federal había otorgado la suspensión del requisito. Archivado como: Biden corte suspende mandato

The Associated Press, confirmó que la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito otorgó un suspensión de emergencia al requisito de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés) para que dichos trabajadores se vacunen contra el COVID-19 para el 4 de enero, o deban usar mascarillas y hacerse una prueba semanalmente.

En el comunicado que publicó el republicano, expresó que: “El presidente no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin las revisiones e imparcialidad permitidos por la Constitución”. Por ello, el hombre no ha parado de expresar su sentir ante la suspensión del requisito y en redes sociales, informó sobre ‘las buenas nuevas’. Archivado como: Biden corte suspende mandato

A través de Twitter, el republicano expresó que esta suspensión se convirtió en una gran victoria para las personas que ofrecen un empleo y las personas que laboran en dichas empresas. Además, él mencionó que el presidente Biden ha intentado forzar las vacunas para distintos sectores y que las personas deberían tener la oportunidad de escoger si desean o no, la vacuna.

“La acción del Tribunal no solo impide que Biden siga adelante con su extralimitación ilegal , sino que también ordena la revisión juiciosa que buscamos. El presidente, no impondrá procedimientos médicos al pueblo estadounidense sin los controles y contrapesos que ofrece nuestra Constitución.”, informó el republicano a través de redes sociales. Archivado como: Biden corte suspende mandato

En otro tuit, el Secretario de Justicia Estatal, informó que la suspensión de dicho requisito podrá hacer que Biden no se ‘extralimite’ en sus funciones como presidente y a partir de este momento, haya una revisión en las propuestas que haga el demócrata. Landry, publicó el fallo de la corte y celebró con sus seguidores la noticia.

“Esta es una gran victoria para el pueblo estadounidense. Nunca antes un gobierno federal había intentado de forma tan enérgica meterse entre las decisiones de un ciudadano estadounidense y su médico . Para mí, ese es el meollo del asunto ”, indicó el demócrata y rescató The Associated Press. Archivado como: Biden corte suspende mandato

Según el republicano, Biden no estaba creando un requisito para evitar el contagio sino que deseaba ‘meterse’ de forma enérgica en las decisiones de los ciudadanos estadounidenses y por ello, era un gran logro que los ciudadanos estadounidenses debían aprovechar y valorar. El hombre aseguró que el propósito de Biden, era involucrarse en los deseos personales de cada ciudadano.

De acuerdo con The Associated Press, al menos 27 estados presentados demandas para impugnar la normativa en distintos circuitos, algunos de los cuales se volvieron más conservadores por las designaciones judiciales del expresidente Donald Trump. Por ello, llamó la atención que las personas comenzaran a quejarse sobre las normas de Biden.

The Associated Press, anunció que el gobierno dice confiar en que su requerimiento, q ue incluye multas de casi $14.000 mil dólares por infracción , resistirá las impugnaciones jurídicas en parte porque sus normas de seguridad tienen preeminencia sobre las leyes estatales. Por ello, la mayoría de trabajadores había rechazado el requerimiento.

“El miércoles, en coordinación con la alta dirección de la Casa Blanca y el equipo médico, tomé la decisión de no viajar en el viaje al extranjero con el presidente debido a una emergencia familiar, en la que miembros de mi hogar dieron positivo en la prueba de Covid-19”, comenzó diciendo en un explicito comunicado.

“Hoy di positivo para COVID”

Psaki, de 42 años, agregó que desde que supo sobre el contagio en su caso tomó cartas en el asunto. “Desde entonces, me he puesto en cuarentena y he dado negativo (a través de PCR) para COVID el miércoles, jueves, viernes y sábado”, explicó la funcionaria de la Casa Blanca.

“Sin embargo, hoy, di positivo para COVID“, apuntó Psaki y explicó que no había estado cerca del presidente Biden desde el martes pasado cuando lo vio en la Casa Blanca. En ese encuentro se mantuvieron a más de 6 pies de distancia y usaban máscaras, apuntó The Associated Press.