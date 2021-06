Ni Biden ni la oficina de prensa de la Casa Blanca hicieron comentarios inmediatos sobre el voto de los obispos. El presidente del comité de doctrina de la USCCB, el obispo Kevin Rhoades de Fort Wayne-South Bend, Indiana, dijo que no se han tomado decisiones sobre el contenido final del documento propuesto.

Biden, que asiste a misa con regularidad, dice que él personalmente se opone al aborto, pero no cree que deba imponer esa posición a los estadounidenses que sienten lo contrario. Ha tomado varias acciones ejecutivas durante su presidencia que fueron aclamadas por defensores del derecho al aborto.

Dijo que los obispos que no están en el comité tendrán la oportunidad de ofrecer su opinión, y el borrador final estará sujeto a enmiendas antes de que se someta a votación. Rhoades también dijo que el documento no mencionaría a Biden ni a otras personas por su nombre y ofrecería pautas en lugar de imponer una política nacional obligatoria.

Gregory fue uno de los casi 70 obispos que firmaron una carta al presidente de la USCCB y al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, instándolo a retrasar la discusión sobre la comunión hasta que los obispos se reúnan en persona, pero esa solicitud no fue concedida. “La elección que tenemos ante nosotros en este momento”, dijo Gregory durante el debate del jueves, “es seguir un camino para fortalecer la unidad entre nosotros o conformarnos con crear un documento que no traerá la unidad, pero que muy bien podría dañarla aún más”.

Mientras que Biden elogió el nuevo feriado como una forma de ayudar a sanar divisiones centenarias y lograr la justicia racial. "Las grandes naciones no ignoran sus momentos más dolorosos, los abrazan", dijo el presidente. "Al recordar esos momentos, comenzamos a curarnos y volvernos más fuertes".

Una vez aprobado, el "Juneteenth" se convertirá en el duodécimo festivo de alcance federal en los Estados Unidos. Estas 12 fechas tan solo son de obligado cumplimiento en el sector público, por lo que no representará un día festivo obligado para el sector educativo ni comercial.

Aunque los últimos soldados sureños de la Confederación se habían rendido en abril de 1865, los esclavos de Galveston no quedaron libres hasta que militares de la Unión llegaron al puerto el 19 de junio con las noticias. Habían pasado dos años desde que el entonces presidente Abraham Lincoln había abolido la esclavitud.

"Tenemos un largo camino hacia la justicia racial en Estados Unidos y no podemos llegar allí sin reconocer el pecado original de esclavitud de nuestra nación. Ya es hora de que Juneteenth sea un feriado federal", afirmó el martes el autor del proyecto de ley en el Senado, el demócrata Edward Markey.

Por su parte la agencia de noticias The Associated Press, reportó que el Senado de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que hará del 19 de junio un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos, el cual se conocerá como Juneteenth.

Reconocer el “pecado original de la esclavitud”

“Aunque aún me parece extraño hacer que los contribuyentes provean a los empleados federales tiempo libre, sea requerido ahora para celebrar el fin de la esclavitud, está claro que no hay deseo en el Congreso de discutir más el asunto. Por lo tanto, no voy a objetar”, dijo Johnson en una declaración antes de la votación del martes.

La medida es patrocinada por el senador demócrata Edward Markey y tuvo 60 copatrocinadores. Markey tuiteó el lunes: "Tenemos un largo camino que recorrer hacia la justicia social en Estados Unidos y no podemos llegar sin reconocer el pecado original nacional de la esclavitud. Hace tiempo debimos hacer del Juneteenth un feriado federal".