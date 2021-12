Biden, destacó que es importante el uso de mascarilla y no bajar la guardia, ante la complicada situación que se vive en el país. El demócrata, sentenció que los ciudadanos deben informarse y no hacer del todo caso a lo que ronda en redes sociales, además de que pidió a los ciudadanos que se protejan en este tiempo de invierno.

“Primero, ¿qué tan preocupado debería estar usted por Ómicron? La respuesta es sencilla: si no está completamente vacunado, debería estar preocupado “, anunció Biden en plena conferencia. Biden, enfatizó que las personas que no estén vacunas tendrán el doble de riesgo en ser hospitalizados y morir.

¿Una elección?

Biden, recalcó que la decisión ya no es de las personas que no desean vacunarse, sino que se trata de una elección entre la vida y la muerte, pero no sólo por la persona que no desea vacunarse, sino por los demás que le rodean. El presidente de los Estados Unidos, ha sido claro en manejar que todo están en riesgo, pero algunos más.

“Tu elección no se trata solo de ti”, dijo Biden en referencia a las personas que aún no desean vacunarse. “Tu elección podría ser la elección entre la vida o la muerte”, señaló el presidente. Hasta el momento, el demócrata ha querido señalar su preocupación ante las personas que aún no desean obtener el pinchazo.