De acuerdo con The Washington Post, Biden podría estar buscando “promulgar una amplia agenda contra la pobreza en medio de la pandemia”. “Déjame ser claro. Estos fondos no podrían llegar en un momento más crítico “, dijo La secretaria de Vivienda, Marcia Fudge citada por el diario estadounidense.

La secretaria de Vivienda, Marcia L. Fudge, reveló que 5 mil millones de dólares sería destinados para gobiernos estatales y locales para ayudas de alquiler y “desarrollo de viviendas asequibles”, así como otros servicios y cheques para homeless y personas al borde de perder su hogar, revela The Washington Post.

“Se pueden utilizar para refugios no colectivos, como habitaciones de hotel y motel, para personas sin hogar. El dinero se asignará a través de un programa de Vivienda y Desarrollo Urbano diseñado para crear viviendas asequibles para familias de bajos ingresos”, señala The Washington Post.

Pese a que mucho hoteles se encuentran ‘vacíos’ o con mucha capacidad, debido a la pandemia de coronavirus, algunas personas no están dispuestas a que homeless se muden en dichos edificios. Estos fondos son la primera parte para afrontar la falta de vivienda, señala el diario citado.

Los fondos del Plan de Rescate Estadounidense de Biden para los cheques dirigidos a homeless podrían incrementarse ya que la secretaria de vivienda espera anunciar cómo se asignará dinero adicional para los vales de vivienda de emergencia, indica The Washington Post.

Y es que millones de estadounidenses e inmigrantes se vieron seriamente afectados por las restricciones de la COVID-19, poniéndolos en riesgo de perder sus hogares. La mayoría de personas con este riesgo son de origen latino o afroamericano según The Washington Post.

En los Estados Unidos el número de homeless creció contabilizando 580 mil personas. Sin embargo, el número publicado por Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, no contempla el impacto de la pandemia.

“Sabemos que la pandemia solo ha empeorado la crisis”, aseguró la secretaria de vivienda de Biden Marcia Fudge. “Si bien el año pasado se les dijo a los estadounidenses que se mantuvieran seguros y se quedaran en casa, más de medio millón no pudieron hacerlo porque no tenían una casa”, agregó.

Según The Washington Post, gran parte de los nuevos cheques de ayuda por coronavirus se destinarían a comunidades de California, Nueva York, Florida y Texas, debido a la alta concentración de homeless en dichos estados.

Biden exige a republicanos aprobar nuevo plan

El presidente Joe Biden instó este miércoles a los republicanos a sentarse a negociar para sacar adelante su plan de infraestructuras por valor de 2.25 billones de dólares y les advirtió de que la inacción es inaceptable, en medio de fuertes tensiones políticas.

“En las próximas semanas la vicepresidenta y yo nos reuniremos con los republicanos y los demócratas para escuchar a todos… Estaremos abiertos a las buenas ideas y a las negociaciones de buena fe, pero hay algo a lo que no estaremos abiertos: no hacer nada. La inacción simplemente no es una opción”, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.