Exigen a Biden beneficios migratorios para ucranianos

“Como ex @USCIS directores, @lrodriguezdc y yo hemos pedido a la Administración Biden que otorgue de inmediato el Estatus de Protección Temporal a los ucranianos. Es lo correcto desde el punto de vista humanitario”, informó Emilio Tomás González a través de Twitter .

El TPS es un programa de inmigración en Estados Unidos que data del año 1990, a través de que el gobierno otorga permisos extraordinarios a inmigrantes que provienen de países afectados por guerras en curso, desastres naturales, epidemias u algunas otras razones por las que no es seguro para esos ciudadanos volver a su país natal.

La ventaja que ofrecer este beneficio a los inmigrantes es que “una vez se le conceda TPS, una persona tampoco podrá ser detenida por DHS debido a su estatus migratorio en Estados Unidos”, aclaró la agencia federal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el “TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio”.

Según USCIS, “durante el periodo designado, las personas que son beneficiarias de TPS o que han resultado elegibles de forma preliminar al TPS durante la revisión inicial de sus casos: no serán removidos de Estados Unidos, pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD), y pueden obtener una autorización de viaje”.

En septiembre de 2021, el gobierno de Biden extendió el TPS a ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras y otros países, aunque esta extensión aplica solo para personas que ya estén inscritas en el programa y no para aquellos que quieran solicitarlo por primera vez.

Errores que NO le dejarán tener TPS

USCIS ha indicado que una persona proveniente de alguno de los países anteriores puede aplicar al TPS, pero NO será elegible e incluso lo perderá si: “Ha sido condenado por algún delito o dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos. Es encontrado inadmisible como inmigrante bajo las causales correspondientes en la sección 212(a) de INA, incluyendo las causales criminales o relacionadas a la seguridad para las cuales no existe exención”.

También si “está sujeto a cualquiera de los impedimentos reglamentarios para asilo. Estos incluyen, pero no están limitados a, participar en la persecución de otra persona o incurrir o iniciar actividad terrorista. No cumplir con los requisitos de presencia física continua o residencia continua en Estados Unidos; o si se le concede TPS, no reinscribirse al TPS según se le requiere, sin tener causa justificada para ello”. Exigen a Biden beneficios migratorios para ucranianos.