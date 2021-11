“Como he dicho antes, no podemos volver a donde estábamos antes de la pandemia, tenemos que reconstruir mejor nuestra economía, y confío en que el presidente Powell y la doctora Brainard se centren en mantener la inflación baja, los precios estables y en conseguir el pleno empleo para que nuestra economía sea más fuerte que nunca”, manifestó Biden en el comunicado.

Aunque lo nominó Trump, ¿preferiría Powell a Biden?

Aunque fue nominado por un presidente republicano, Powell se ha alineado estrechamente con Biden y los demócratas, prometiendo mantener el pie de la Fed en el acelerador hasta que el mercado laboral alcance los niveles prepandémicos y todos los estadounidenses se beneficien de la recuperación. En marzo de 2020, la Fed redujo los tipos de interés a casi cero y lanzó un programa de compra masiva de bonos, llevando el balance del banco central a unos impresionantes 8 billones de dólares, acotó el reporte de Fox Business.

Los responsables de la política monetaria no empezaron a retirar el apoyo a la economía sino hasta este mes, anunciando a principios de noviembre que reducirían los 120,000 millones de dólares en compras de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas en 15,000 millones al mes. Powell no ha dado ninguna pista de que el aumento de la inflación vaya a impulsarle a él o a otros funcionarios de la Fed a subir los tipos de interés desde su nivel mínimo, manteniéndose firme en su postura de que esos acontecimientos no son una razón para acelerar los planes del banco central. Ha sugerido que la Fed esperará hasta que concluya la reducción de las compras de bonos y hasta que los funcionarios determinen que el mercado laboral está totalmente recuperado.