El presidente dijo que no todos consiguieron lo que esperaban y que otras prioridades de la Casa Blanca se tratarán por separado en un proceso presupuestario legislativo llamado reconciliación. “Hemos llegado a un acuerdo”, tuiteó luego Biden.

“No habrá proyecto de ley bipartidista sin proyecto de ley de reconciliación”, advirtió la congresista. La dirigente demócrata dijo que la cámara de representantes no pasaría a votar hasta tanto el Senado trate los dos paquetes propuesto por Biden.

Biden teme que acuerdo sobre el Plan Infraestructura no se apruebe

“Estamos en una carrera con China y con el resto del mundo por el siglo XXI, y ellos no están esperando. Están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en todas partes”, subrayó Biden. Añadió que la duda para muchos es si “las democracias pueden competir con lo que hacen las autocracias”, pero Biden dijo que esto “es un gran paso”.

Biden reconoció que no puede “garantizar” que el Congreso vaya a aprobar el acuerdo alcanzado este jueves, y dejó claro, además, que no firmará una ley sobre el tema si no va de la mano de otro paquete de gasto al que se oponen los republicanos, lo que puede complicar las perspectivas del proyecto.