¿Corrigiendo a Biden? El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que su país no intenta derrocar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pese a sus duras condenas a la invasión rusa de Ucrania, informó la agencia de noticias The Associated Press.

No es la primera condena del presidente estadounidense

“Por amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden al final de un discurso en la capital polaca con el que coronó un viaje de cuatro días por Europa. Con frecuencia, Biden ha expresado que hay que garantizar que la invasión del Kremlin, ya en su segundo mes, se convierta en una “falla de estrategia” para Putin y ha calificado al mandatario ruso de “criminal de guerra”.

Pero previo a sus comentarios en Varsovia, el presidente estadounidense nunca había dicho que Putin no debería gobernar Rusia. Horas antes, cuando estaba por reunirse con refugiados ucranianos, Biden dijo que Putin era un “carnicero”. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a The Associated Press que “no le corresponde al presidente de Estados Unidos ni a los estadounidenses decidir quién permanecerá en el poder en Rusia”. Archivado como: Biden amenaza Rusia y EEUU dice que no intenta derrocar a Putin.