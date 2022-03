“Desencadenaría una respuesta similar”, respondió Biden a los cuestionamientos de los periodistas, en la sede de la OTAN. “Si o no, estás preguntando si la OTAN cruzaría, tomaríamos esa decisión en ese momento “, finalizó para seguir con las siguientes preguntas e informó MNS News. La duda de la respuesta persiste, debido a que el mandatario no dio información sobre que tipo de ataque en defensa están planeando. Archivado como: Biden advertencia Rusia

Los líderes pasaron el jueves elaborando sus próximos pasos para contrarrestar la invasión rusa de un mes, y discutiendo cómo podrían responder si Putin desplegara armas químicas, biológicas o incluso nucleares, aseguró The Associated Press. La respuesta de Joe Biden sobre la posible respuesta de Estados Unidos hacia Ucrania, deja en claro que hay un plan de acción por parte de la OTAN y Estados Unidos en defensa de las acciones por parte de Rusia.

¿Un ataque en territorio Ucraniano?

Biden y los aliados de la OTAN han enfatizado previamente que Estados Unidos y la OTAN no pondrían tropas sobre el terreno en Ucrania. No quedó claro de inmediato si el presidente tenía la intención de sugerir que tal ataque llevaría a Estados Unidos o a sus aliados a desplegar tropas para ayudar a Ucrania, informó The Associated Press.

Lo que si dejó en claro, es que advirtió que un ataque químico por parte de Rusia “desencadenaría una respuesta similar”. Las posibilidades del próximo golpe por parte de Estados Unidos, deja pensar que puede ser un despliegue de tropas por territorio ucraniano aunque habían afirmado que no deseaban llegar a poner sus tropas, debido a que garantiza una ‘Tercera Guerra Mundial’.