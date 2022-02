El presidente Joe Biden le dijo a Vladimir Putin de Rusia que invadir Ucrania causaría “un sufrimiento humano generalizado” y que Occidente estaba comprometido con la diplomacia para poner fin a la crisis, pero “igualmente preparado para otros escenarios”, dijo la Casa Blanca el sábado e informó The Associated Press.

Pero, la llamada no fue lo único que ha sorprendido éste sábado. Hace un par de horas, se informó que la mayoría de diplomáticos estadounidenses que permanecían en Ucrania fueron evacuados creando cierto temor entre los ucranianos; por el momento, la llamada entre los dos políticos solo ha creado mayor expectativa sobre la decisión que tomará Putin.

En el comunicado, remarcaron que Biden fue claro con Putin, en caso de que este último decida invadir Ucrania. Tanto Estados Unidos, como los aliados europeos llegaron a un trato donde impondrían severos costos a Rusia si decidía atacar y además, se enfrentaría a varias penalizaciones. No se conoce la respuesta de Putin, ante esta advertencia.

Joe Biden, declaró ante Vladimir Putin que una invasión a Ucrania solo produciría el sufrimiento entre ambas naciones y un daño a la población que no tardaría en cobrar sus consecuencias. Al igual, destacó que se encontraba bastante seguro que ese ataque podría disminuir la posición de Rusia ante el mundo.

¿Coincide con la advertencia de Sullivan?

Los dos presidentes hablaron un día después de que el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, advirtiera que la inteligencia estadounidense muestra que una invasión rusa podría comenzar en unos días y antes de que terminen los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing el 20 de febrero, destacó AP.

La llamada no produjo “ningún cambio fundamental en la dinámica que se ha estado desarrollando durante varias semanas”, según un alto funcionario de la administración que informó a los periodistas después de la llamada, informó The Associated Press. Por el momento, se espera a la siguiente acción que realice Putin para tomar una decisión sobre lo que sucederá.