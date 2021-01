Su mensaje hasta ahora ha sido que la nueva ayuda de 1.9 billones de dólares será insignificante, comparada con el daño potencial a la mayor economía del mundo si no es aprobada.

Congreso ya aprobó cuatro billones de dólares en ayuda, incluso 900 mil millones el mes pasado. Pese a la resistencia de algunos senadores, Biden indicó el viernes por primera vez que está dispuesto a proceder sin los republicanos, según The Associated Press.

Un ‘reto’ para el presidente Biden

“Hemos aprendido de crisis pasadas que el riesgo no es hacer demasiado. El riesgo es no hacer lo suficiente”, afirmó el presidente Biden.

Apenas en la primera semana de su Presidencia, Biden enfrenta el reto de promover su primera propuesta de ley a un país que ha prometido unificar.

Conversaciones privadas con legisladores republicanos no han producido aún progresos hacia un acuerdo, señaló The Associated Press.

Mientras que los demócratas se preparan ahora para aprobar la medida estrictamente a lo largo de líneas partidistas.

Buscan que el nuevo estímulo sea ‘más claro’

Algunos aliados de Biden han expresado exasperación de que el gobierno no ha definido más claramente qué lograría el masivo paquete.

En lugar de ello, el nuevo presidente se ha centrado en sus primeros nueve días en el cargo en firmar órdenes ejecutivas para anular decisiones de su predecesor, Donald Trump.

En particular Biden, para quien la amplia distribución de las vacunas para el coronavirus será una prueba crucial, no ha explicado lo que se conseguiría con el aumento de fondos para pruebas y vacunación.

El viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki reveló que el trabajo en cuanto a la aprobación del nuevo estímulo “se ha acelerado”.

Archivado como: Biden advierte costo estímulo