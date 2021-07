El esfuerzo para explicar más sus ideas sobre Afganistán se produce en momentos en que el gobierno ha tratado en días recientes de presentar el fin del conflicto como una decisión que Biden tomó tras concluir que es una “guerra que no puede ser ganada” y que “no tiene una solución militar”.

Desde que Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de Afganistán en mayo, los insurgentes talibanes han capturado 100 de los 402 distritos del país, tomando bajo su control más del 35 % de los territorios, señala Efe. Biden dijo que no confía en el Talibán, pero sí en la capacidad de las fuerzas armadas afganas para defender el gobierno.

“Los talibanes están más fuertes militarmente que nunca desde 2001”, dijo Biden. No obstante, el mandatario opinó que “no es inevitable” que los talibanes retomen el control de Afganistán, y expresó su “confianza en la capacidad” de las fuerzas de seguridad afganas.

Aun así, el mandatario defendió sus planes de retirada al opinar que quedarse en el país seis meses o un año más, como piden algunos de sus críticos, no resolvería la situación de seguridad y pondría en riesgo a las tropas estadounidenses.

Admiten derrota

Biden respondió con varios “no” a la pregunta de si Estados Unidos tendrá alguna responsabilidad en caso de que mueran civiles afganos tras la retirada, según Efe. Añadió que son las autoridades afganas son quienes tienen que trabajar por la seguridad del país.

“Ningún país ha unificado nunca Afganistán. Han ido allí imperios y no lo han conseguido”, aseguró. La Casa Blanca aseguró este jueves que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán no es un “momento de celebración” al reconocer que ha sido una guerra de dos décadas “que no se ha ganado militarmente”.