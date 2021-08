Sin embargo lo que más llamó la atención de sus suscriptores no fue solo las bellezas que la actriz nos mostraba sino el entallado traje de baño color negro que dejaba al descubierto el impactante cuerpazo que la guapa bailarina tiene a sus ya 46 años, el cual robaba miradas y suspiros en la época de los años 90s, cuando aún Biby se dedicaba al mundo de la actuación.

Otros usuarios además de admirar la belleza de la guapa mexicana en su traje de baño color negro, destacaron que su familia era muy hermosa, y muy unida: “Ay no!, que mujer tan linda, educada. Siempre pendiente de sus pequeños hijos. El lugar precioso, de verdad que uno siente que estuvo allí. Maravilloso video Biby, muchas gracias”.

"Estoy fascinado porque he convencido a una gran actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto, que se llama Biby Gaytán", dijo el productor para el programa de radio Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside.

Ante este regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, el productor mexicano, Juan Osorio, argumentó lo emocionado que se encuentra porque la actriz este participando en su producción, mostrándose feliz de haberla convencido y darle una oportunidad a este proyecto, el cual aún no tiene fecha de estreno:

Antes de que se anunciara el regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, el productor Juan Osorio ya daba indicios de quién protagonizaría su nueva producción, sin embargo, no había confirmado nada al respecto, ya que solo argumentaba: “Será una actriz mexicana, guapa y que surgió en Televisa”.

Biby Gaytán aun no ha confirmado este regreso a las telenovelas

Cabe destacar que, a pesar de que Juan Osorio confesó dicho proyecto, la esposa de Eduardo, Biby Gaytán, aún no ha confirmado su regreso a las telenovelas ni que esté en platicas para participar, sin embargo no se considera tan descabellada la idea, ya que a pesar de que no han sido regresos tan permanentes, Bibi aún así ha participado en diversas producciones, ya sea conduciendo en distintos realitys, o en musicales.

También no fue hace mucho cuando Eduardo Capetillo y Biby Gaytán anunciaron su próximo reality, el cual se llama Bibi y Eduardo, El reality, el cual se estrenó el 25 de abril a través de la cadena de Univisión: "Le abrimos nuestras vidas a toda la audiencia, me encanta que nos conozcan cómo somos", comentó el actor en su momento.