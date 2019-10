Página

1 de 4

Biby Gaytán fue cuestionada sobre una supuesta separación de su esposo Eduardo Capetillo

La mexicana que actualmente se encuentra en la obra de teatro musical ‘Chicago’ rompió el silencio sobre los rumores de divorcio

Incluso aclaró si es cierto que ya no lo sigue en Instagram

A través de una entrevista con varios periodistas, Biby Gaytán aclaró los rumores sobre su supuesta separación con su esposo Eduardo Capetillo ahora que la actriz y cantante se encuentra en México dando funciones como parte del musical de teatro ‘Chicago’, lo que supuestamente habría desencadenado una ruptura matrimonial.

Hace algunas semanas, durante la presentación de ‘Chicago’, se le cuestionó a la mexicana si Eduardo Capetillo le cortaba las alas para volver a la actuación y aunque aseguró que el estar alejada del medio artístico para dedicarse a ser mamá de sus cinco hijos, siempre se ha rumorado que el esposo de Biby Gaytán es muy celoso.

En aquella ocasión, Eduardo Capetillo aseguró que ahora a él le tocaría ser ‘el amo de casa’ mientras Baby Gaytán se encontraba en la obra de teatro, y afirmó que contaba con el apoyo de él y de sus hijos para que realizara sus proyectos profesionales.

Diversos medios de comunicación mexicanos, comenzaron a difundir versiones de que Biby Gaytán se encontraba separada de Eduardo Capetillo debido a que supuestamente ya no se seguían en Instagram, lo que avivó la llama de una presunta separación.

En la revelación de la placa de ‘La Jaula de las Locas’, Biby Gaytán aseguró: “Yo nunca me he ido, he tenido que darle prioridad también por decisión propia a otras facetas de mi vida que como mujer para mí son muy importantes pero lo que amas hacer no es como que te da una gripa y se te quita, es lo que amas y hoy en día estoy muy emocionada de poder hacer ambas cosas”.

Al preguntarle sobre su aniversario de bodas con Eduardo Capetillo, la morena respondió: “Eso es sorpresa, imagínate que de una fecha mal y no sea, sigue en pié y queremos festejarlo, pero ahorita estamos metidos en nuestros proyectos, mi esposo anda viendo cosas de la pre producción”.

Y a pregunta expresa sobre los rumores de una separación porque no estaría de acuerdo su esposo en que trabajara, Biby Gaytán respondió: “Esto es parte del show business chicos, ya con tantos años ¿tú crees que me voy a cocer al primer hervor?”, explicó.

Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue su manera de responder al hecho de que ya no sigue a Eduardo Capetillo en Instagram: “No, al rato lo sigo, a ratos no… Así es la vida, no se enoja para nada, yo en mi vida bloqueo a nadie”, finalizó.

Los comentarios para Biby Gaytán no se hicieron esperar: “Es una mujer que he admirado toda la vida, es hermosa con un talento sorprendente y una personalidad encantadora!!!! Que orgullosa estoy de ser tu fan Biby”, “Bellísima por fuera y por dentro. Madura y más talentosa que de joven. Está en lo correcto ahora esta en otra etapa de su vida. Creo mas feliz y plena que muchos porque si se caso por amor”, “Toda una dama”.

Puedes ver el video del canal de You Tube ‘Edén Dorantes Oficial’ a continuación: