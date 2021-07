Juan Osorio anuncia el regreso de Biby Gaytán

Se trata de un remake de una telenovela clásica

“¿Se les acabó el dinero?” le dicen a Biby Gaytán tras su regreso a las telenovelas “¿Se les acabó el dinero?” Después de haberse retirado de las telenovelas, Juan Osorio anuncia el regreso a las telenovelas de Biby Gaytán, esta producción será llevada a cabo por el y será un remake de una telenovela clásica de los 70s. Ante esta noticia muchos internautas aseguran que su regreso se debe a que “se le acabó el dinero” a ella y a Eduardo Capetillo. Fue en el año 2008 la última vez que la actriz mexicana, Biby Gaytán participó en una telenovela, en dicha producción, compartió escenario junto a su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, dando una participación especial a la telenovela “En nombre del Amor”, junto a la ya retirada actriz, Allisson Lozz y Victoria Ruffo. Biby Gaytán y su regreso a las telenovelas A través del portal People en Español, se dio a conocer que una de las actrices más populares de los años 90s, Biby Gaytán, tendría un “regreso” triunfal a la telenovelas, y que estaría acompañada de la gran producción de Juan Osorio, quién se encuentra muy emocionado por trabajar con ella en su próximo proyecto. De acuerdo con datos aportados por el medio, esta nueva producción será protagonizada por la esposa de Eduardo Capetillo, y será un remake del clásico mexicano de 1997 protagonizada, en ese momento, por la primera actriz, María Victoria Cervantes y Xavier López “Chabelo” titulada “La criada bien criada”.

“Estoy fascinado, he convencido a una gran actriz” dice Juan Osorio ante el regreso de Biby Gaytán a las telenovelas Ante este regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, el productor mexicano, Juan Osorio, argumentó lo emocionado que se encuentra porque la actriz este participando en su producción, mostrándose feliz de haberla convencido y darle una oportunidad a este proyecto, el cual aún no tiene fecha de estreno: “Estoy fascinado porque he convencido a una gran actriz y a una gran persona que me da esta oportunidad para hacer este gran proyecto, que se llama Biby Gaytán”, dijo el productor para el programa de radio Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside.

“Un golpe de suerte”, será el nombre de la próxima producción que dará inicio al regreso de Biby Gaytán a las telenovelas Antes de que se anunciara el regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, el productor Juan Osorio ya daba indicios de quién protagonizaría su nueva producción, sin embargo, no había confirmado nada al respecto, ya que solo argumentaba: “Será una actriz mexicana, guapa y que surgió en Televisa”. Este nuevo remake se llamará Un golpe de suerte y contará la historia de “inocencia” de una mujer que se tendrá que debatir entre dos pretendientes, en su momento, la telenovela original llamada “La criada malcriada” estuvo dirigida por Fernando Cortés.

Biby Gaytán aun no ha confirmado este regreso a las telenovelas Cabe destacar que, a pesar de que Juan Osorio confesó dicho proyecto, la esposa de Eduardo, Biby Gaytán, aún no ha confirmado su regreso a las telenovelas ni que esté en platicas para participar, sin embargo no se considera tan descabellada la idea, ya que a pesar de que no han sido regresos tan permanentes, Bibi aún así ha participado en diversas producciones, ya sea conduciendo en distintos realitys, o en musicales. También no fue hace mucho cuando Eduardo Capetillo y Biby Gaytán anunciaron su próximo reality, el cual se llama Bibi y Eduardo, El reality, el cual se estrenó el 25 de abril a través de la cadena de Univisión: “Le abrimos nuestras vidas a toda la audiencia, me encanta que nos conozcan cómo somos”, comentó el actor en su momento.

¿Se les acabó el dinero? Ante este regreso a las telenovelas de Biby Gaytán, muchos usuarios afirmaron que se debe a que ya no tenían dinero Ante este próximo regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, diversos usuarios se comenzaron a pronunciar, en donde seguidores de la pagina People en Español argumentaron que este regreso se debía a que la familia de Bibi y Eduardo se encontraban sin dinero y necesitaban ya trabajo. “jajajaja, buena actriz, creo que ya apura el dinero”, “No han de tener dinero, por eso la dejaron salir a trabajar jajajaj”, “Después de que pasó su mejor época”, “¿Perdió sus mejores años y ahora vuelve?”, “Ya pasó su tiempo”, “Con o sin guardaespaldas, solo falta que su pareja en la novela sea Eduardo Capetillo”, “A mi ella no me gusta como actriz y celoso de su marido que no deja que nadie la toque, menos”

Eduardo Capetillo pierde los estribos con Biby Gaytán por una insólita razón y queda grabado Antes de que se anunciara un regreso de Biby Gaytán a las telenovelas, el pasado abril la familia Capetillo estrenó su programa. En el primer episodio se mostró como un deseo de la cantante Biby Gaytán puso furioso a su esposo, quien no tardó en reclamarle y decirle “es una insensatez esto que estás haciendo”. En el primer episodio, se puede ver a los Capetillo-Gaytán en su racho en el municipio de Ocoyacac, en el Estado de México. Todo pintaba como un día normal, Eduardo y su primogénito estaban con los caballos, mientras que Biby y su hija Ana Pau, esperaban muy emocionadas unas visitas.

“No le toque su cara” A quienes esperaban Biby y su hija eran nada más ni nada menos que Jaime González y Alfonso Helfon, los wedding planners más reconocidos de México, pues la cantante quiere celebrar sus 26 años de casada a lo grande, y como por culpa de la pandemia su boda de plata se vio afectada, este año Gaytán sí quiere echar la casa por la ventana. En las escenas se puede ver a una Biby Gaytán emocionada contándole a Jaime González y Alfonso Helfon todas las ideas que tiene para su gran festejo mientras recorren todo el rancho. Los expertos en boda empiezan a comentarle a Biby y a su hija lo que harán para tener el lugar listo para la celebración.

Biby quiere una fiesta con 1,400 invitados Mientras ellos siguen con la plática, detrás de ellos Eduardo y su hijo mayor no dan crédito a lo que escuchan y sus caras de molestia antes los posibles cambios que le harán al rancho hace que padre e hijo adopten una actitud de enojo, sus caras largas delatan su descontento. “Oye, ¿y si llegan a ser más de 1400 invitados?”, pregunta emocionada Biby a lo que el organizador le responde: “podemos usar este espacio (las caballerizas)”, a lo que Gaytán responde inmediatamente, “claro, sin ningún problema”, y la respuesta del wedding planner la emociona más: “Entonces puedes tener hasta más invitados sin problema”.

Eduardo Capetillo no le cae en “gracia” hacer una boda tan grande Eduardo Capetillo y su hijo seguían escuchando los planes para la fiesta y cuando Biby habló de la posibilidad de invitar a más personas al festejo, los ojos de su marido parecían lanzar fuego, su cara cada vez más molesta no pasaba desapercibida para las cámaras. Eduardo Capetillo no aguantó más su molestia y cuando Biby Gaytán estaba retocando su peinado el cantante aprovechó para reclamarle a su esposa, visiblemente enojado, Capetillo pide dejar de grabar, “dame chanza ahorita no grabes por favor”, para desatar la guerra.