La cantante y actriz mexicana asusta a sus seguidores

Le dicen a Biby Gaytán, en una nueva foto, que está demasiado flaca y que sus brazos están muy musculosos

La publicación tiene más de 70 mil likes hasta el momento

Apenas unas horas después de que Biby Gaytán publicara una alarmante foto en su cuenta oficial de Instagram, la cantante y actriz mexicana subió una nueva foto que asustó a sus fans, quienes le dicen que está demasiado flaca y que sus brazos están muy musculosos.

Con más de 70 mil likes hasta el momento, en esta serie de fotografías, la esposa de Eduardo Capetillo escribe: “Nos veremos pronto primero Dios!!! Bendiciones!!!”, además de etiquetar a las cuentas de Pequeños Gigantes USA, que quedó oficialmente cancelado debido a la pandemia de coronavirus, Pequeños Gigantes Oficial, Televisa y Univisión.

Cuando parecía que los usuarios pasarían por alto esta fotografía de Biby Gaytán, los comentarios no tardaron en llegar:

“Demasiado flaca”, “Oh, Dios mío, ella se ve súper flaca”, “Súper flaca, no se ve saludable”, “Ella se pasa, parece a la llorona, no manches”, “Está extremadamente delgada”, “Puros huesos”, “Lo mismo pensé yo, Biby muy linda siempre, pero está demasiado flaca”, “Ella es preciosa y siempre ha sido una de mis actrices mexicanas favoritas, pero está demasiado delgada, los brazos, me sorprendí al verla así”.

Una internauta contó algo luego de haber visitado al médico: “Muy cierto, a mí me hicieron cantidad de estudios médicos por estar delgada y al final la doctora me dijo que tenía mejor salud que ella”.

También, hubo a quienes les llamó la atención los brazos de la esposa de Eduardo Capetillo: “Muy bella, pero esos brazos muy musculosos para mi gusto”, lo que provocó más comentarios: “Si se ve re musculosa”, “Ella no luce saludable, una cosa es estar delgada y otra cosa es lucir esquelética!!!”.

Los seguidores de Biby Gaytán seguían mostrando su preocupación por la cantante y actriz mexicana: “Estás muy delgada porque te vi en la tele”, “Si, está bien flaca”, “Se pasó!!! No se ve bien”, “Pienso lo mismo, demasiado bella, pero demasiado delgada”, “Muy bella, pero unos kilitos más, no vendrían nada mal”, “Oh, Dios mío, Biby!!! Cómete una hamburguesa”, “Es bella, pero que no siga bajando de peso, por favor”, “Eres hermosa, pero me parece excesiva tu delgadez, creo que podrías subir algo de peso. Bendiciones”.

Pero no todo fueron comentarios de este tipo para Biby Gaytán, famosas como Paulina Rubio reaccionaron a esta serie de fotografías con diferentes emoticones, a lo que la esposa de Eduardo Capetillo respondió: “Te extraño!!! Ya ven!!!”,

También, la conductora tapatía le escribió: “Bella”, obteniendo como respuesta: “Mi Gali hermosa, te lo dije y te lo reitero, un verdadero placer trabajar contigo!!! Y más aún haberte conocido!!!”.

“No cabe duda que la que es bella es bella”; “Wow, ella no envejece, súper bella”, “Biby, no pasaron los años para ti”, “Tan hermosa como siempre”, “No cambias nada, sigues igual”, “Muy linda, danos tu receta de alimentos que consumes en un día”.