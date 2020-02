Biby Gaytán regresa a la pantalla chica luego de años

Será jueza en el programa infantil, ‘Pequeños Gigantes’

Festejó en la playa al lado de su marido, Eduardo Capetillo

Luego de darse a conocer que Biby Gaytán sería una de las jueces del programa infantil ‘Pequeños Gigantes’, la actriz y cantante festejó en la playa su regreso a la pantalla chica, luego de estar 20 años ausente.

En un video grabado por su esposo, el actor Eduardo Capetillo, se ve a la actriz y cantante haciendo algunas piruetas en la playa, con un diminuto bikini.

“Se está preparando para ‘Pequeños Gigantes’. Me la traje a ensayar en su salón privado (la playa). Ya se le acabó el aire y eso que estamos a nivel del mar. ¡Ajijo!, hay que llamar a los paramédicos”, dijo Eduardo Capetillo mientras grababa el video.

El video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Biby Gaytán. “Así mis ruedas de carro cuando me enteré que estaría en PEQUEÑOS GIGANTEEEES!!!! Y por cierto @capetillo_eduardo ya quisieras hacer UNA de mis ruedas de carrooooo!!! @pequenosof @pequenosusa”, escribió la actriz.

Su amiga, la cantante, Paulina Rubio, no dejó pasar la oportunidad para felicitarla. “Como Te Quiero. Que buena noticia, no me lo pierdo. Nadie hace las Ruedas mejor que Tú”.

Los seguidores la guapa Biby Gaytán se unieron a su celebración. “Yo también estoy igual de feliz yo estoy dando vueltas como de panda por qué no me salen bien las de carro y eso que antes era bailarín jejeje, pero de la emoción las haré perfectas. Felicidades, queremos verte siempre y un disco Pop”, “Así estamos todos!!! Dando vueltas de la emoción!!”.

El anuncio del regreso de Biby Gaytán a la pantalla chica, entusiasmó a muchos de sus seguidores, quienes la felicitaron por su nuevo proyecto. “Biby diosa!!! Que alegría que vuelvas a la tv!!! Te lomereces, sos una gran persona y artista”, “Maravilloso @bibygaytan ya era hora de verte de nuevo en la televisión”.

Biby Gaytán demostró que está en muy buena condición física, pues además de tener un cuerpo de infarto, también posee mucha resistencia y agilidad debido a la serie de piruetas que hizo en la playa, una tras otra, detalle que muchos de sus ‘fans’ pudieron notar, incluso, hasta bromearon de ello.

“Dios mío. Tuve que hacer zoom para verificar que eras tú dando vuelta. Qué físico para dar esas piruetas”, “Nice que habilidad yo ni me alcanzó a tocar las rodillas”.

VER EL VIDEO AQUÍ.

Biby Gaytán vuelve a la televisión

Biby Gaytán anunció su regreso a Televisa para ser una de las jueces de la quinta temporada de la competencia de talento infantil ‘Pequeños Gigantes’.

Luego de 20 años fuera de la televisión, la actriz mexicana compartirá créditos con la conductora Galilea Montijo y los artistas María León y Ariel Miramontes ‘Albertano’, quienes también estarán en el jurado del concurso.

Biby Gaitán participó en el grupo musical Timbiriche, además realizó diversas telenovelas como ‘Dos mujeres un camino’, ‘Muñecos de papel’, ‘Alcanzar una estrella’, por mencionarl algunos. Asimismo, también participó en 2014 como miembro del jurado de La Academia, transmitido por TVAzteca.

Actualmente, la guapa esposa de Eduardo Capetillo se encuentra ocupada con su puesta en escena en la Ciudad de México de la obra de teatro musical ‘Chicago’.