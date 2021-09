“O sea me duele hasta hacer gestos”, fueron las palabras de Alejandra Capetillo al enseñar su cara quemada por el aceite que le saltó mientras cocinaba, pero lo peor de todo fue que la hija de Biby Gaytán no le tomó la importancia debida y la situación fue empeorando, porque hasta se maquilló.

Fue un error

El ‘pecado’ de Alejandra Capetillo fue no prestarle atención al aceite en su cara, pues cuando pensó que no pasaría a mayores, ella no se protegió con algún tratamiento y al contrario, continuó maquillándose como si nada y eso causó que la quemadura empeorara y quedara una marca mayor en la cara.

“Todo fue por error, por estar en la luna, estaba cocinando, me cayeron gotitas de aceite y me dio igual, o sea no vi si me había sucedido algo en la cara, me limpie y ya…”, comenzó diciendo la joven que ahora vive en Madrid, alejada de sus papás Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.