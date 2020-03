La cantante y actriz mexicana comparte imagen en su cuenta oficial de Instagram

Admiradores notan algo en esta fotografía

Le dicen a Biby Gaytán que está “demasiado flaquita”

Hace unas horas, la cantante y actriz mexicana Biby Gaytán publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram y todos notan algo: está muy flaca.

Esta imagen, que tiene hasta el momento más de 30 mil likes, está acompañada por el siguiente mensaje: “Nuestro penúltimo programa, pero con todo el corazón!!!”, además de que etiqueta las cuentas de Pequeños Gigantes USA, que quedó oficialmente cancelado debido a la pandemia de coronavirus, y Pequeños Gigantes Oficial, así como a Univisión, Televisa y Galilea Montijo, conductora de este concurso de talentos.

También, Biby Gaytán etiquetó a sus compañeros María León, Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, y Juanpa Zurita, con quienes aparece en la imagen que preocupó a más de uno por la apariencia de la esposa de Eduardo Capetillo.

Una admiradora no pasó por alto este detalle y así lo expresó: “Que flaca, Biby Gaytán, no se ve saludable”, algo en lo que coincidieron más usuarios: “Eso pensé yo, se ve como con anorexia, no sé, así la veo”, “Se ve muy mal”, “La verdad si está muy delgada”, “Si, súper flaca”, “Se parece a Liz Vega”.

Un seguidor de la cantante y actriz mexicana salió en su defensa: “El día que lleven una dieta de bailarina de ballet y lo practiquen durante 35 años o más, entonces entenderán esa delgadez”, a lo que un internauta contestó: “Pues si, tal vez tengas razón!!! Pero que coma poquito más”.

Otro usuario comentó: “No exageres, ella tiene masa muscular, cero grasa y se ve increíblemente bella… su rostro, cuerpo, cabello, wow, ella tiene para mí el secreto de la juventud”.

Aún así, fueron más los usuarios que mostraron su preocupación por la delgadez de Biby Gaytán: “Se ve como la santa muerte, nomás le falta la hacha, que barbaridad, muy flaca, demasiado, nada bueno, muy triste”, “Pero no se veía así hace unos meses, sólo por el maquillaje, pero se ve algo demacrada, no es por el afán de ofenderla, yo la admiro mucho desde que hizo la novela Baila conmigo, en lo personal, me preocupa verla así”.

“De hecho, parece travesti”, “Si es verdad, se ve muy rara”, “Biby, siempre te he admirado, bella siempre, pero ¿que me le pasó? Estas demasiado flaquita”, “Estás muy delgada, Biby, eres linda, pero cuídate”, “Demasiado flaca, un esqueleto”, “Muy bonita, Biby, pero creo que ya se ve demasiado delgada, muy flaquita!!!”, se puede leer en más comentarios dirigidos a la esposa de Eduardo Capetillo.

No faltó quien le hiciera una recomendación a la cantante y actriz mexicana: “Ay!, te ves demasiado flaca, come algo!!!”, mientras que otros usuarios siguieron haciendo comentarios muy similares: “Biby, muy bonita, pero estás demasiado flaquita”, “María León es muy delgada y Biby se ve mucho más flaca”.

Una persona que se declaró su admiradora escribió un contundente mensaje: “Su fan siempre, pero de verdad está muy delgada. Como estaba hace poco, está excelente, más delgada no, y siempre guapísima”.

Archivado como: Biby Gaytán flaca Eduardo Capetillo esposa