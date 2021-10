La Biblia tiende bellísimos versículos a la mujer que es o quiere ser madre . Aconseja al esposo en su cuidado y defiende la vida en el seno materno desde el primer hálito. Veamos a continuación algunas de estos textos que se encuentran en la Biblia, para compartir, reflexionar y discutir.

1. “Antes de haberme formado yo en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses te había consagrado” (Jr, 1,5).

2. “Tu has tejido mis entrañas, me has tejido en el seno materno” (Salmo, 139).

3. “Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla” (Gen, 1 – 28).

4. “La herencia del Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas” (Sal 127/126,3; cf. Sal 128/127,3-4).

La descendencia de la mujer

5. “Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas… así será tu descendencia” (Gn 5,15).

6. “Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes” (2 M 7,22-23).