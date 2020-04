La actriz Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández en la telenovela Yo soy Betty, la Fea, compartió una foto en Instagram que causa revuelo

Está acompañada de la actriz Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia

Sus seguidores les dicen que están igualitas y que el tiempo no pasa en ellas

Yo soy Betty la fea. Fans de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la Fea, quedaron gratamente sorprendidos luego de que la actriz Lorna Cepeda compartiera una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece acompañada de la también actriz Natalia Ramírez. Les dicen que están igualitas y que el tiempo no pasa en ellas. Lorna y Natalia interpretaron a Patricia Fernández y Marcela Valencia, respectivamente, personajes que le hicieron la vida de cuadritos a la protagonista.

Yo soy Betty, la Fea, tuvo gran éxito a finales de la década de los 90′, e incluso, tiene un gran número de adaptaciones alrededor del mundo. Escrita por Fernando Gaitán, Yo soy Betty, la Fea, cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer con poco atractivo físico, pero dotada de una gran inteligencia que trabaja en una compañía llamada Ecomoda.

A casi 20 años de que se emitiera el último capítulo, seguidores de la telenovela recuerdan a sus personajes con mucho cariño, en este caso, a Patricia Fernández y Marcela Valencia, que a pesar de ser rivales de Betty, la Fea, sus actuaciones fueron muy halagadas.

“La hermosa @actriznatalia” fue lo que posteó Lorna Cepeda refiriéndose a Natalia Ramírez en esta publicación que está por llegar a los 50 mil likes y que provocó un gran número de comentarios.

Natalia Ramírez le respondió a Lorna Cepeda así: “Te quiero. Es tan bello trabajar contigo y mejor aún ser tu amiga“, por lo que obtuvo como respuesta: “Yo a ti más”.

Los comentarios de los fans de la telenovela Yo soy Betty, la Fea, no pudieron faltar: “Hermosas!!!”, “Igualitas”, “Idénticas, no cambian. Dios las bendiga”, “Una cosa hay que decirla, y es que a ustedes no les pasan los años, ¿cómo hacen?”.

Otros internautas se tomaron la libertad de responder en lugar de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez: “Para mí, es buena genética”, “Creería lo mismo, porque la verdad el botox no se ve, y si se lo colocan, lo hacen muy natural, porque la verdad, se ven igual de lindas de cuando hacían Betty, la Fea”, “Hasta te diría que están mejores ahora. Cuando sos bella por naturaleza, no hay años que importen”, “Se hacen de todo, lo que pasa es que no te lo van a decir”.

Pero más que recordarlas por sus nombres verdaderos, los usuarios recuerdan a ambas actrices por el nombre de sus respectivos personajes: “Las eternas, Patricia Fernández y Marcela Valencia”, “Saludos a la peliteñida y a Marcela Valencia”, “Justo estoy viendo una escena de Marcela”, “Vaya, Paty y Marcela juntas, os amo”.

Los internautas no cabían de la admiración al ver que las actrices de Yo soy Betty, la Fea, están igualitas: “A ustedes el tiempo no les pasa ¿o qué?”, “Muy divinas las dos, están igualitas, cuídense mucho, las quiero mucho, desde Argentina una venezolana que las admira, besos y bendiciones”.