El actor Bert Belasco fue encontrado muerto en una habitación de un hotel en Virginia

El actor de 38 años se encontraba en cuarentena obligatoria antes de filmar su próximo proyecto

Aún no se sabe la causa de muerte pero se cree que se debe a “un aneurisma fatal”

El actor Bert Belasco fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Virginia donde guardaba cuarentena obligatoria antes de filmar su próximo proyecto.

El actor de 38 años de edad era conocido por sus papeles en las series “Pitch” y en “Let’s Stay Together”. De acuerdo con la policía, el actor falleció el domingo 8 de noviembre.

Belasco estaba por iniciar el rodaje de su próxima película en Richmond, Virginia, sin embargo, su novia se preocupó cuando no pudo comunicarse con él, informó Variety.

Según el medio reseñado, el personal del hotel contactó a la policía de Henrico para realizar un control de bienestar y cuando ingresaron a la habitación se encontraron con el cadáver del actor.

De acuerdo con TMZ, había sangre en las sábanas de la habitación. Belasco fue declarado muerto en el hotel.

Según un comunicado de la policía, aún no se ha determinado la causa de la muerte y hay que esperar los resultados oficiales de la autopsia, sin embargo, no creen que se haya tratado de un asesinato puesto que no encontraron “signos de juego sucio” y que las circunstancias de la muerte de Belasco “no parecen sospechosas”.

El padre del actor le dijo a TMZ que se cree que Belasco murió a causa de un “aneurisma fatal” pero que debían esperar los resultados forenses.

Compañeros de Belasco no han tardado en manifestar sus condolencias a través de las redes sociales, informó The Daily Mail. “Con el corazón roto por el fallecimiento de Bert Belasco”, escribió la actriz Jackee Harry en Twitter. “Un joven talentoso y amable con el que tuve el placer de trabajar varias veces en #LetsStayTogether”.

“¡Bert era mi amigo! Acabamos de hablar la semana pasada. Estaba feliz y emocionado con su nuevo proyecto y todo lo bueno que estaba por venir “, escribió la actriz Yvette Nicole Brown en su cuenta de Twitter.