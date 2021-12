Jessica Mckinney, la madre de Benjamín Loera, reportó que su hijo no volvió a casa en la noche de aquel martes 26 de octubre. La mujer les dijo a los agentes de la oficina del Alguacil del Condado de Jackson que su hijo jamás se iría de la vivienda familiar sin darle cuenta de a dónde iba y con quien, ya que no le gustaba preocuparla.

“Mi presentimiento me dice que ‘Tank’ no está bien”

La atribulada Jessica Mckinney ofreció en noviembre una entrevista al periódico Victoria Advocate, para hablar sobre la desaparición de Benjamín Loera. Encima del dolor por la pérdida del muchacho, el casero de su vivienda le exigía el pago de la renta atrasada un mes que ya le debía.

“Mi presentimiento me dice que ‘Tank’ no está bien… nunca se quedaría sin responderme el teléfono. Incluso si estuviera en problemas u ocupado, lo contestaría para decirme ‘mamá no puedo hablar ahora’, pero siempre me respondería”, dijo la señora Jessica McKinney al borde de las lágrimas.