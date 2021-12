Muchos estadounidenses divorciados podrían estar perdiendo miles de dólares en beneficios del Seguro Social

Si ya no está casado con su cónyuge debe asegurarse de reclamar lo que le corresponde legalmente

A continuación le explicamos quiénes califican para recibir los beneficios y cómo reclamarlos

La Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés) informó que miles de personas en Estados Unidos podrían estar perdiendo beneficios del Seguro Social por un valor de miles de dólares.

Se trata de los estadounidenses divorciados, lo que muchas personas desconocen es que después de que una relación termina legalmente aún las partes pueden seguir recibiendo beneficios de su expareja.

¿Quiénes califican para recibir los beneficios?

Los miembros de la familia, incluidos los ex cónyuges, pueden calificar para los beneficios de jubilación del Seguro Social de su ex cónyuge así que si ya no está casado con su cónyuge debe asegurarse de reclamar lo que le corresponde legalmente.

Sin embargo, la SSA indicó que hay un límite a la cantidad que se puede pagar a su familia. Estos pagos del Seguro Social a miembros de la familia, incluidos los ex cónyuges, no disminuirán el monto de su beneficio de jubilación, informó el diario de noticias The Sun.