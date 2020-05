Beneficios pandémicos. Las familias que califican para almuerzos gratis o reducidos podrán obtener dinero extra para poder comprar alimentos adicionales, reseñó WSLS 10.

El programa estatal de asistencia alimentaria de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT o Pandemic EBT) se anunció el lunes en los distritos escolares de Virginia.

El programa ayudará a familias en lugares como la ciudad de Roanoke, el condado de Roanoke, el condado de Henry y el condado de Botetourt.

Cada estudiante elegible puede obtener hasta 370 dólares. Este bono no reemplaza las comidas proporcionadas a través de los programas escolares que operan durante los cierres inesperados o los programas de comidas de verano que comenzarán cuando termine el año escolar.

Las familias recibirán dinero en una tarjeta EBT nueva o existente para ayudar a llenar el vacío de comidas escolares. El beneficio promedio será de 5.70 dólares por día por estudiante, retroactivo a cuando la escuela cerró inicialmente.

“Esta será una excelente manera de ayudar a las familias a complementar y asegurar que nuestros estudiantes estén siendo alimentados”, dijo Deborah Nemec, supervisora ​​de instrucción en las Escuelas Públicas del Condado de Botetourt.

Las familias no necesitan presentar una solicitud. Si califican para almuerzos gratis o reducidos o beneficios SNAP, las tarjetas P-EBT se enviarán por correo automáticamente a esas familias.

Para obtener más información sobre P-EBT visite el sitio web VDSS Pandemic EBT o visite el sitio web de la división escolar local que le corresponda.

Starting today, families with children who qualify for free or reduced-priced meals will begin receiving mailed debit cards with extra EBT benefits https://t.co/s2g9D1wovO

— KTLA (@KTLA) May 12, 2020