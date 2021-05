El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, indicó que el estado pondrá fin a toda su participación en los programas federales de beneficios por desempleo pandémico para fines de junio, una medida que podría no caerle muy bien a muchos beneficiarios.

A partir del 27 de junio, los trabajadores desempleados en el estado ya no recibirán 300 dólares en beneficios adicionales semanales financiados por el gobierno federal hasta el 6 de septiembre. El estado lanzará un nuevo programa para otorgar bonificaciones a los trabajadores desempleados que regresen a trabajar.

Los beneficios están haciendo “más daño que bien”

“Montana está abierta de nuevo a los negocios, pero escucho de demasiados empleadores en todo nuestro estado que no pueden encontrar trabajadores. Casi todos los sectores de nuestra economía se enfrentan a una escasez de mano de obra”, dijo Gianforte en un comunicado, de acuerdo con The Associated Press.

El gobernador republicano dijo que los beneficios de desempleo federales adicionales están “haciendo más daño que bien”, haciéndose eco de los comentarios de algunos de que los pagos adicionales han servido como incentivo para que las personas se queden en casa, ahorren el dinero y no busquen trabajo.