Los trabajadores de Texas que reciben menos de 100 dólares en ayuda por desempleo no califican para los 300 dólares adicionales ofrecidos por Trump

Alrededor de 350,000 texanos no son elegibles para la ayuda adicional

¿Por qué le harían eso al grupo de personas que realmente lo necesitan?”, indicó un hombre desempleado que no califica para el dinero adicional

Alrededor de 350,000 texanos no son elegibles para la ayuda por desempleo adicional de 300 dólares ofrecida por la administración Trump, de acuerdo con Texas Tribune.

El pasado 8 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció un beneficio por desempleo adicional para las personas que continúan sin trabajo.

De acuerdo con la nueva ayuda, se añadirían 400 dólares semanales a los cheques por desempleo para las personas que fuesen elegibles. Sin embargo, aclararon que la ayuda sería de 300 dólares por semana y los 100 dólares adicionales quedaban a juicio de cada estado.

Texas por su parte, optó por no aportar ese dinero.

La otra excepción del beneficio adicional fue que cualquier persona que recibiera menos de 100 dólares por semana no sería elegible para la nueva ayuda por desempleo de 300 dólares.

“Esperaba este dinero”, dijo Mark Saltillo, un estudiante de tiempo completo de 42 años que ha estado desempleado desde la pandemia del coronavirus. el domingo. “Estaba pensando, hombre, son cinco semanas, son 1.500 dólares, podría alimentar a mi hijo por más tiempo”.

Saltillo se encuentra dentro del grupo que no es elegible para la ayuda adicional por desempleo ya que recibe 69 dólares de ayuda por semana.

“No soy muy bueno en política, pero voto a los republicanos, sí apoyo a Trump, pero realmente siento que esto es una patada en mis dientes”, dijo Saltillo quien además espera conseguir un trabajo como conserje.

Muchos de los texanos que no aplican para el beneficio adicional si reciben más de 100 dólares en ayudas del estado, sin embargo, no son elegibles para los 300 dólares porque en sus declaraciones de desempleo no indicaron que habían perdido su trabajo debido a la pandemia del coronavirus.