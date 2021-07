Benedetti en suspenso, aún sin destino definido el jugador del América

Esto ha causado mucha molestia en los seguidores de América, ya que consideran que la directiva hizo un mal trabajo, porque si querían fuera a Benedetti, no debería haber ningún registro del colombiano por encima del de Renato Ibarra, que ahora tiene un problema para la escuadra de Águilas .

Lesiones, uno de los problemas del Benedetti

Y es que es poco probable que algún equipo lo considere no porque no tenga talento, sabemos que Benedetti lo tiene y de sobra, sino por sus constantes lesiones, pues saben que en cualquier momento el jugador puede lastimarse y Perder una gran cantidad de partidos en la competencia, por lo que no ha llegado ninguna oferta por el colombiano.

Entonces parece difícil que el jugador se vaya de América, por lo que en este momento, el récord de Renato Ibarra parece lejano.