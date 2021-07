Jennifer López y Ben Affleck aparecen disfrutando de un viaje por yate

Los artistas recrean el video musical de JLo

Seguidores reaccionan a estas grandes similitudes “El amor está en el aire”, Jennifer López sorprende en redes sociales junto a Ben Affleck al recrear una de las escenas más candentes del video musical Jenny from the block, y los fanáticos explotan al ver a esta tierna parejita desbordar de amor, argumentan que JLo y el actor se ven muy felices. Fue hace unas semanas atrás cuando Jennifer López y Ben Affleck estaban comenzando a inundar las portadas de revistas y las redes sociales al revelarse que presuntamente estaban en una relación amorosa, sin embargo no fue hace apenas unos días que JLo confirmó su noviazgo con el actor. Jennifer López y Ben Affleck recreando uno de sus más exitosos videos Tras este revelador mensaje, Ben Affleck acompañó a su nueva novia a festejar su cumpleaños numero 52, en donde a través de varias fotografías pudimos observar que se la pasaron de maravilla en un yate en las playas de St- Tropez al sur de Francia, en donde por cierto, a unos pocos kilómetros también se encontraba su ex, Alex Rodríguez también disfrutando de su cumpleaños. En dicho viaje por estas paradisiacas playas francesas, Jennifer López y Ben Affleck no dudaron en recrear una de las escenas más candentes del video musical de la cantante llamado Jenny from the block, en el cual también aparecería Ben Affleck como el protagonista a lado de la empresaria.

Las escenas que recrearon Ben Affleck y Jennifer López de su video Jenny from the block De acuerdo con varias fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, se podía ver a la parejita muy acaramelada desde su yate, mientras Jennifer López se encontraba acostada boca bajo en bikini y Ben Affleck le acariciaba el trasero, una escena muy similar a la que se vio en su video lanzado ene año 2002. Por otra parte, observamos otras imágenes, en donde a pesar de que en las originales no se encontraban en un yate, sino más bien en un balcón, JLo y el actor aparecían recostados en los barandales del yate, mientras que Ben estaba recargado en el hombro de la cantante, una escena muy similar a cuando ellos estaban juntos hace años atrás.

Jenny from the Block, el video que recrearon sin saber Jennifer López y Ben Affleck Fue en el año de 2002 cuando una joven Jennifer López lanzaba uno de sus sencillos más exitosos de su carrera artística, el cual también presentaría en el pasado Medio Tiempo del Super Bowl 2020 titulado Jenny from the block, en el cual, en ese entonces pareja Ben Affleck aparecería. En el video se ve como Ben le besaba el trasero a la cantante para después desatarle la parte inferior de su bikini, para ese entonces ellos estaban comprometidos, sin embargo cancelaron su compromiso, a casi dos décadas de esto, JLo y Ben decidieron retomar su noviazgo, oficializándolo hace apenas unos días a través de redes sociales.

Después de recrear estas escenas de su video musical, celebraron el cumpleaños de Jennifer López El portal Page Six afirma que, tras recrear estas escenas de su video musical sin saberlo, Ben Affleck y Jennifer López salieron por la noche al restaurante L’Opera de St- Tropez, donde fueron fotografiados mientras aparecían disfrutando de una cena, ambos sentados en una mesa para dos y sonriéndose mutuamente. Por su parte, su ex pareja, el ex jugador de beisbol, Alex Rodríguez no se encontraba tan lejos del lugar, ya que también se había embarcado en un viaje de yate por las mismas playas, en donde al igual que JLo festejaría su cumpleaños numero 46, así como su adquisición del equipo de Timberwolves de Minnesota.

Seguidores reaccionan a la relación de Ben Affleck y Jennifer López Ante esta coincidencia, en donde Jennifer López y Ben Affleck recreaban el video Jenny from the block, los seguidores en redes sociales no pasaron desapercibida esta acción, y comenzaron a comentar lo siguiente a través de la cuenta Despierta América: “jajaj, estos parecen que se van a las fotos viejas y se repiten las mismas fotos, ya mucha coincidencia”. “La verdad como pareja siempre me gustaron, me dolió mucho cuando terminaron y verlos juntos de nuevo de verdad me alegra, que viva el amor”, “Uno siempre vuelve a donde fue feliz”, “Ella sigue igual de hermosa, él se ve más descuidado, se les nota ya los años”, “Cuando rompan pondrán el de 2002 y el de ahora”.

Jennifer López aparece con un atuendo muy similar al de Jill Biden y Jomari Goyso la puso en descubierto Jennifer López sorprende en redes sociales utilizando un atuendo muy similar al de la primera dama, Jill Biden y el estilista Jomari Goyso es quien la pone en evidencia, argumentando que a días de que fue criticada la esposa de Joe Biden, ahora todos parecen amar el vestido lleno de estampados, seguidores del español reaccionan y argumentan que se le ve mucho mejor a la cantante. Fue a través de la cuenta oficial del estilista y asesor de imagen Jomari Goyso en donde pudimos observar uno de los atuendos que utilizó Jennifer López en su cumpleaños número 52, un vestido bastante similar al que usó la primera dama Jill Biden. Archivado como Ben Affleck Jennifer López video

Un vestido muy similar al de la primera dama En la fotografía se hace una pequeña comparativa entre ambos atuendos, a la izquierda vemos a JLo con un vestido un poco más corto, lleno de estampados diversos y unos lentes de sol, mientras que Ben Affleck se encontraba atrás de ella abrazándola, de acuerdo con el estilista, se trataba de un vestido de la marca Dolce & Gabanna. Archivado como Ben Affleck Jennifer López video Posteriormente, a la derecha vemos a Jill Biden, con un vestido bastante similar pero más largo, el cual rebasaba las rodillas, sin embargo eran de la misma marca pero con un diferente diseño. Al pie de fotografía el estilista escribo: “No sé si es casualidad o fue pensado, pero JLo está celebrando su cumpleaños 52 y se puso un vestido de la misma colección de Dolce & Gabbana que hace unas semanas Jill Biden usó y fue muy criticada porque a la gente no les gustó la mezcla de estampados”.

El vestido que causó gran sensación Fue el pasado 30 de julio cuando la primera dama, Jill Biden se presentó en una rueda de prensa a lado de su esposo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en dicho evento se le vio utilizando este vestido, el cual sin imaginarlo levantó un sin fin de comentarios al respecto. Al pie de fotografía Jomari Goyso escribió lo siguiente: “Aquí el vestido de Dolce & Gabanna que cuesta 2,700 dolares que se puso la primera dama y tiene a todos comentando y como todo en la política, las criticas son usadas para descarga política”, se podía leer en la publicación de ese entonces. Archivado como Ben Affleck Jennifer López video

Usuarios reaccionan al atuendo Ante estas similitudes diversos seguidores de Jomari Goyso comenzaron a llegar, en donde discutían a quien se le podía ver mejor el vestido, si a Jennifer López o a Jill Biden: “A la diva le queda espectacular, ya que es una artista”, “Pero en cada uno se ve totalmente diferente, además, los estampados del vestido de JLo no son tan exagerados como los de Jill”. “Pero es que JLo se ponga lo que se ponga le queda bien, nada que ver “, “Si pero a JLo le queda mejor, porque además es más corto y así se ve mucho mejor”, “Oye pues la verdad es que a JLo le queda espectacular. Lo luce muy bien”. “JLo es JLo , todo le luce”. Archivado como Ben Affleck Jennifer López video