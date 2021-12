Es cierto que la perfección lleva tiempo y no estamos diciendo que no deberías tomarte tiempo para ti misma porque los hombres con que hemos hablado acordaron que una mujer debería preocuparse por cómo se ve. Pero, en serio, si entre tu cabello, maquillaje y proceso de selección de la ropa te lleva más de una hora prepararte, a ellos les parecerá una eternidad.

A muchas de nosotras nos da miedo la idea de la belleza natural porque, francamente, no somos modelos Muchas de nosotras también sabemos que los hombres son criaturas relativamente simples. Ellos quieren ser alimentados, satisfechos en la cama, tener un trabajo gratificante y una mujer a la que les encanta mirar. Dicho esto, los hombres tienen diferentes preferencias cuando se trata del look de sus compañeras y más y más hombres prefieren una mujer con belleza más natural y menor necesidad de maquillaje.

Ciertamente no estarás listo para el esquí acuático o una rápida carrera a través del parque si tu cara está cubierta de colores que no existen naturalmente.

Puesto que has estado usando durante mucho tiempo, probablemente no te das cuenta, pero la mayoría de los productos que ponemos en nuestra cara huelen un poco (o mucho) químicamente. No es agradable para los hombres con narices sensibles.

9.Tus cosas se apoderan de la encimera del baño

Si te estás mudando o es sólo por una noche o dos, si usas mucho maquillaje cada día, suponemos que llevas un montón de equipaje y no sólo emocionalmente. Los hombres se irritan cuando no hay espacio ni siquiera para su enjuague bucal, confía en nosotros.

10.No siempre te ves tan bien como crees que lo haces

No quiero ofender a los artistas de maquillaje y las superestrellas de YouTube que tienen miles de mujeres copiando sus “looks del día”, pero no siempre lucen tan bien. Algunos hombres no creen que el brillo rosa sea hot o tenga que ver con un look bonito, en absoluto… más bien les repugna.