“Tan joven dando mal ejemplo fumando, rápido se va morir cáncer en los pulmones, odio el cigarro”, “son felices siendo ellos mismos. Así es como deberíamos hacer todos los seres humanos, ser felices a nuestra manera, no a la del prójimo”, “me dio pena que él no abriera la puerta del auto para ella”.

La agudeza de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y hubo quien afirmó que la cantante de pop Belinda lucía con una panza de embarazada, mientras que otros criticaron el look de la joven pareja: “Ella está preñadísima”, “qué fodongos y todavía ni se casan”.

‘Beli’ sufrió la pérdida de su mascota

Cabe recordar que en enero de este año Belinda sufrió la pérdida de su mascota: “Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi”.

“Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro, de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo… Te amaré por siempre mi compañerito de vida gracias mi Gizmito por cambiarme la vida”, escribió Belinda para despedir a su mascota. AQUÍ EL VIDEO DONDE SE TOMÓ LA CAPTURA DE PANTALLA PARA LA FOTO