Tremenda revelaciones de Vieira Vidente

La reconocida psíquica dice qué le espera a Belinda en los proximos dias

¿Será que tendrá un nuevo amor? A más de una semana de que se hiciera oficial el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda tras varios meses de noviazgo (incluso había planes de casarse), la psíquica Vieira Vidente revela qué le espera a la intérprete de Mentiras cabr… en los próximos días. ¿Será que tendrá un nuevo amor? Horas después de su lanzamiento, este video está cerca de llegar a las 200 mil vistas y está disponible en el canal oficial de YouTube de la vidente, la cual no dejó pasar mucho tiempo para ‘echarle’ las cartas a Beli, quien ha estado en boca de todos en los últimos días. Mucha atención a Vieira… ¿Qué le espera a Belinda? Vieira Vidente responde… «Las cartas me están diciendo que ella (refiriéndose a Belinda) no se encuentra en balance, más claro ni el agua, de momento piensa una cosa y de momento dice otra. Ella está muy dolida, no se lo esperaba. Ha estado llorando, mucho, y no se va a recuperar tan rápido de esto», expresó Vieira Vidente. La reconocida psíquica aseguró también que la cantante quería sacarle más dinero a Christian Nodal: «Aparte del anillo, le sacó dos o tres cositas más. Ella va a venir más adelante queriéndose comer al mundo, pero tristemente no va a poder». Esto es apenas el inicio de unas inesperadas revelaciones para Beli…

Belinda tendría ‘un diablo’ detrás de ella Y cuando nadie se lo hubiera imaginado, Vieira Vidente aseguró que Belinda no podrá ‘comerse al mundo’, a pesar de tener el dinero suficiente para hacerlo, ya que tiene a ‘un diablo’: «Esta niña parece el doble de Luis Miguel, un Luis Miguel vacío, una persona sin sentimientos, que vive el momento». «Las cartas me dicen que su madre tiene mucho que pagar aquí, cosas del pasado, pero aquí veo otra traición para ella más adelante. Belinda no encuentra la luz, pero una mano amiga, alguien va a venir, una persona del pasado, un hombre, a querer ayudarla y tenderle la mano», compartió la psíquica.

Una personalidad del medio artístico buscaría a ‘Beli’ A continuación, Vieira Vidente ‘sacó’ otra carta y reveló que «una persona muy trabajadora, del medio artístico» va a querer salir con Belinda: «Ella ya está buscando, tiene en la lista a quien ‘pelar’, porque lo que a ella le gusta es el dinero», reveló la psíquica, quien no podía dejar de mencionar a Christian Nodal. «Él ya tenía pensado, planeado, dejarla, sabía lo que estaba haciendo, pero también estaba entre dos personas: Belinda y la ex (refiriéndose a María Fernanda Guzmán), y dijo que ya no podía más. Había muchas personas que lo estaban aconsejando y él escuchó». Lo que diría más adelante ya muchos lo veían venir…

La cantante iniciaría una nueva relación «Belinda vuelve, supuestamente, a encontrar el amor, aunque ella no se enamora, pero estaba ciega, pues pensó que ‘enchulándolo’ (hablando de Christian Nodal) iba a conseguir tenerlo vendado, pero él no cayó», dijo ahora Vieira Vidente, quien no quiso dejar escapar la oportunidad para mandarle un mensaje a la cantante. «Debes de tener mucho cuidado con las emociones, tienes que tranquilizarte para que puedas encontrar la paz y vuelvas a salir nuevamente y ser la Belinda de antes porque ella fue traicionada, sí, es cierto, por una persona que ella pensaba que la quería, pero no se va a quedar así y sacará canciones ‘tirándole'».

El 2022 será un año muy fuerte para Belinda Ya casi para terminar con sus revelaciones, Vieira Vidente aseguró que el 2022 será un año muy fuerte para la cantante con la aparición de alguien más en su vida: «Ese hombre estaba esperando a que ella estuviera sola. El amor vuelve a tocar su puerta, pero aquí yo veo a un hombre de su pasado que dará mucho de qué hablar». «Será una especie de publicidad, para ‘darle duro’ a Christian Nodal, quien está arriba y abajo con la ex, ella va a estar igual, pero no va a regresar con ningún ex, no lo veo así. A ella le viene un hombre nuevo para 2023 y van a decir que ella nuevamente encontró al amor. Yo le diría a ese hombre que tuviera cuidado…».

¿Se casará en este año? Ni en este año, ni el 2023, Vieira Vidente visualiza que Belinda llegue al altar, ni mucho menos convirtiéndose en madre: «Ella es de armas tomar, tiene un temperamento muy fuerte. No tengo nada personal en su contra, pero yo la veo y la siento vacía, tiene que limpiarse mucho, tiene muchas contrariedades». «Hay una persona muy allegada a ella que la tiene por el piso para que no levante, una persona que la desea, un amor secreto. Debe de tener mucho cuidado porque los hombres ya no están creyendo en ella, además de que su mamá sacará un libro y dará declaraciones a revistas por dinero».

Belinda demandará a muchas personas Por último, la reconocida psíquica comentó que Belinda demandará a muchas personas en este año, al igual que su mamá, pero de todas esas demandas, dos o tres se le darán de forma favorable: «Ella ya no encuentra de dónde sacar el dinero, está desesperada y claro que está dolida porque ella siempre deja al hombre». «Christian Nodal es Capricornio, es un signo muy trabajador y para éel es o blanco o negro, puede ser muy amoroso, pero también cuando es el fin, es el fin», «Una tirada muy contundente, muchas espadas… ha sufrido mucho y está dolida por tantas traiciones», «Qué triste ser una persona así, yo soy feliz con cosas tan sencillas de la vida», expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).