Belinda segundo anillo compromiso Cristian Nodal: “ No es anillo de matrimonio”

“Naaaa, no creo, primero uno de tres millones y el de boda de 55 mil. No creo”, “Criticando que no queda, lo que es no saber de fashion y de tener millones”, “No siento que se parezca al de la foto”, “No es anillo de matrimonio, ella ya lo ha utilizado antes”, “Muy bonito el anillo, pero creo no le va al de compromiso”, continuaron los mensajes.

“Más haya de los que opinan sobre el precio del anillo, lo que desconocen es que ese anillo Trinity de Cartier, tiene una simbología muy especial de echo esa pieza es muy tradicional no por nada es una de las piezas más antiguas de la firma Cartier, en lo que tienen que ver con compromiso y bodas. Hay padres que tienen la tradición de regalarles ese par de anillos a sus hijos y sus prometidos o prometidas en sus fiestas de compromiso, para desearles lo mejor del mundo y que su amor sea eterno, porque precisamente ese anillo simboliza amor infinito”, dijo un seguidor.