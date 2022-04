Todo indica que la también actriz no quiere conservar ningún recuerdo en su cuerpo de la relación que mantuvo con el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’. Muchos especulan que Beli aún tenía las esperanzas de que su relación con Nodal volviera, por lo que seguía usando su anillo de compromiso y se había tardado en quitarse el tatuaje que se realizó en honor a su ex. Archivado como: Belinda borra tatuaje Nodal.

Belinda le dice adiós al tatuaje que se realizó en honor a Nodal

En uno de sus eventos de promoción de su serie, la también modelo apareció con unos zapatos que dejaron al descubierto sus tobillos, en los que según sus fans ya no se pueden leer las iniciales ‘CN’ de su ex novio. De acuerdo con el portal de Infobae en una de las imágenes se puede apreciar el corazón de Belinda más no las iniciales de su ex.

Cabe señalar que no se sabe con certeza si la cantante se eliminó definidamente las iniciales de Christian Nodal o sí solo las cubrió con maquillaje para que no fueran vistas, por lo que se han levantado varias especulaciones de que en realidad sigue teniendo el boceto que se realizó en honor al intérprete.